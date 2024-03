Největší problémy včelařství v Čechách, kterým nyní včelaři čelí

Kleštík včelí přináší hodně problémů

Může se zdát, že pro včely jsou nemoci v posledních letech velký problém. Mnohem větší problém představuje kleštík včelí. Jedná se o parazita, kterého včelaři musí likvidovat pomocí pesticidů. Je to nutné a nařízené Státní veterinární správou. Jiným způsobem se tohoto parazita včelaři jednoduše nezbaví, aby zároveň dodrželi všechny předpisy. S kleštíkem hrozí:

způsobuje varroózu včel

s každou včelou se vylíhne pět škůdců

dojde k přemnožení škůdců

Dříve se neobjevovalo tolik škůdců, protože včelaři nechovali tolik včel. V dnešní době chtějí co nejvyšší profit, a proto se snaží o přemnožení včel. To ovšem způsobuje také přemnožení kleštíka. Některé firmy nabízejí včelařské potřeby, ale s tímto škůdcem se stejně musíte vypořádat s pesticidy. Samotný med tento škůdce neovlivní, ale pro včely je velmi nebezpečný. Bohužel včelaři mohou použít pesticidy až po hlavní sezóně, protože by se mohly dostat do medu. A potom už je na to docela pozdě.

Špatné odebírání medu

Velkým problémem je také samotné odebírání medu. Včelaři jej odeberou před zimou a nechají potom včely přes zimu jen na cukru. To není dobře. Na správné skladování potřebují stolové nohy a pevnou pracovní desku. V tomto oboru existuje mnoho pochybení a tohle je pouze jedno z nich.

Bez ohledu na to, co se v této profesi děje, musíte si dávat pozor na bezpečnost. Nejen včel, ale také vaši. Proto se dívejte na firmy, které řídí se ISO 45001. Znamená to, že pracovníci dbají na bezpečnost nejen při manipulaci se včelami, ale také s plásty i výsledným medem.