První lidé budou nesmrtelní už za pár let, prohlašuje známý inženýr. Tvrzení podepřel důkazy

Nesmrtelnost je snem lidí od počátku věků. Dokazuje to nespočet záznamů, odkazů na mytologie i folklór, které se datují přinejmenším do starověkého Egypta. Ray Kurzweil, bývalý inženýr Googlu, nyní tvrdí, že lidé dosáhnou nesmrtelnosti nejpozději do roku 2030 – přitom 86 procent z jeho 147 předpovědí bylo do této chvíle správných.

Řekl to v pořadu na YouTube. Poukazoval na rozvoj genetického inženýrství, nanotechnologie a robotiky. To vše podle něj povede k „nanobotům“, kteří budou schopni opravit poškozené lidské buňky a tkáně, čímž nás učiní odolné vůči nemocem, jako je například rakovina.

Předpovědi se vyplnily

Předpověď, že takový skok je dosažitelný do roku 2030, se setkal s nadšením i skepticismem, protože vyléčení všech smrtelných nemocí se zdá být jen těžko dosažitelné, jak poznamenává Daily Mail. Kurzweila najal Google v roce 2012, aby pracoval na nových projektech zahrnujících strojové učení a zpracování jazyků, ale technologický pokrok předpovídal už dávno předtím.

V roce 1990 tvrdil, že nejlepší světový šachista do roku 2000 prohraje s počítačem. Stalo se tak v roce 1997, kdy Deep Blue porazil Garryho Kasparova. Kurzweil zveřejnil další překvapivou předpověď v roce 1999, kdy uvedl, že do roku 2023 bude mít notebook za 1 000 dolarů vysoký výkon a úložnou kapacitu lidského mozku. Nyní tedy bývalý inženýr Google věří, že pokrok lidstva je každým rokem tak obrovský, že nám pomůže žít navždy.

Stroje z nás udělají lepší bytosti

Kurzweil se odkazuje na singularitu, což je teoretický bod, kdy umělá inteligence překoná tu lidskou a změní cestu naší evoluce. Kurzweil, který se označuje za futuristu, říká, že technologická singularita nastane do roku 2045, přičemž umělá inteligence projde platným Turingovým testem v roce 2029.

Tento test zahrnuje schopnost stroje vykazovat inteligentní chování ekvivalentní nebo nerozeznatelné od lidského. Inženýr vysvětlil, že stroje nás již dnes činí inteligentnějšími a jejich propojení s naším neokortexem pomůže lidem myslet ještě lépe a rychleji. Navzdory obavám některých lidí věří, že implantace počítačů do našeho mozku z nás udělá lepší bytosti.

Není to ale nebezpečné? Jak se to vezme. Spíše než apokalyptické vize budoucnosti, kde stroje ovládnou lidstvo, Kurzweil věří, že vytvoříme syntézu člověk-stroj, která nás udělá dokonalými. No, asi se máme na co těšit.

Zdroje: redakce, greekreporter.com, YouTube

KAM DÁL: Vynálezy budoucnosti. Domácnost plná robotů a ovládání věcí myšlenkou.