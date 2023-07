Trendy ve svatebním líčení pro rok 2023: Jaké to jsou?

Svatební líčení by mělo být precizní, mělo by mít dostatečnou výdrž a především by mělo sedět na míru nevěstě. Proto je třeba mu věnovat nějaký ten čas předem. Zrovna šťastnou volbou nebývá domácí líčení. Dopřejte si ruce profesionála a nechte se ve váš svatební den hýčkat. Výsledkem je dlouhotrvající líčení, které zvládne pár slziček štěstí i spousta objímání s nejbližšími. Jako je tomu v módě i bydlení, i svatební líčení se odvíjí od aktuálních trendů. Co nového vyzkoušet letos? Poradíme vám – na řadu přichází barevné linky, modré stíny i třešňové rtěnky. Nebojte se vyzkoušet hned několik variant a rozhodněte se, který look si získá vaší přízeň. Pusťte se do promýšlení svatebního make-upu i účesu včas a určitě nešlápnete vedle.

Pleť by měla být dokonalým podkladem

Je jedno, zda jste spíše na straně lehkého letního make-upu, nebo se ve svůj velký den rozhodnete pro výrazné líčení – alfou a omegou skvělého výsledku je dokonalý podklad. Výhodou je, že o svatbě obvykle víme dostatečně dlouho dopředu – pokud tak vaše pleť zatím zrovna nezáří, máte dost možná ještě čas s tím něco udělat. Věnujte ji dostatek péče, pravidelně ji čistěte, a zařaďte do své denní rutiny oblíbené rituály korejských krásek. Pravděpodobně se brzy dočkáte prvních výsledků. I přímo před nanášením make-upu ale myslete na to, zda je pleť dostatečně hydratovaná a vyčištěná. Nezapomeňte ani na podkladovou bázi pod make up a samozřejmě vhodný výběr odstínu make-upu i stínů či rtěnky.

Něžnost i výrazné prvky. Po čem sáhnete vy?

Letošní trendy svatebního líčení jsou rozmanité. Zatímco jednoduchost ani letos nevychází z módy a nikdy s ní zkrátka vedle nešlápnete, do popředí se dostaly i výrazné třpytky a kamínky, kterými si nevěsty zdobí oční okolí. IN jsou dokonce i barevné oční linky, které svatební look pozvednou do výšin! Dobrou volbou budou i magnetické řasy, které si oblíbila velká spousta žen, ať už pro svatební den, či pro jakoukoliv jinou větší i menší událost. Dejte zelenou kočičím očím a vsaďte na výrazný pohled, který dotáhne váš slavností look k dokonalosti. Nevíte, která varianta je pro vás tou nej? Ve svůj svatební den, i když je speciální, byste měla vypadat tak, jak vás ostatní znají. Je samozřejmé, že i jemné líčení musí být výraznější, třeba už kvůli tomu, aby skvěle vyniklo na fotografiích – na svatbu by ale před oltář neměla přijít úplně jiná osoba. Proto zvolte takovou cestu, která je vám nejpříjemnější a budete se v ní cítit zkrátka svá. Nezapomeňte také, že máte vždy možnost rozhodnout se mezi větším množstvím variant – právě od toho se totiž dělají v dostatečném předstihu zkoušky líčení, kdy vám zkušená vizážistka či make-up artistka poradí, co se k proporcím vašeho obličeje hodí nejvíce. K líčení je pak vhodné doplnit i účes – ten totiž může skrýt nebo naopak odhalit přednosti i nedokonalosti vašeho obličeje.

Zvýrazníte oči, nebo rty?

Možná už jste slyšeli o pravidle, které hlásá, že dominantnější by vždy měla být buď partie očí, nebo naopak partie rtů. Pokud tak zvolíte výrazný make-up v horní polovině obličeje, a vaše oči tak budou zdobit kouřové oční stíny, magnetické řasy či barevné linky, šetřete na výraznosti rtů. Letos letí třešňové odstíny rtů. Ať už sáhnete po barevném lesku, či naopak matné výrazné rtěnce, určitě se nebojte právě červenorůžových barevných tónů. Očím naopak bude slušet modrá – už dávno neplatí, že jsou modré stíny pasé. Správně zvolené postupy dokáží z modrých odstínů vykouzlit skvělou podívanou. Stačí svůj obličej svěřit šikovné kosmetičce, která ví, co dělá.