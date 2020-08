Turistická perla Český Krumlov: Nejstrašidelnější legendy, kterým lidé věří dodnes

Jihočeské město Český Krumlov patří mezi to nejhezčí, co Česká republika nabízí. Nejen, že je město malebné a k procházce svádějící, ale je také opředeno mnoha tajemnými historkami a příběhy, které se vypráví po generace. Opravdu můžete Perchtu z Rožmberka potkat na krumlovském zámku a mlýn v Široké ulici ochraňoval skřítek?

Tajemná Perchta z Rožmberka

Kdo by neznal bílou paní Perchtu z Rožmberka, která se zjevovala a prý pořád zjevuje na krumlovském zámku. Perchta byla zamlada provdána za boháče, se kterým nebyla šťastná. Po jeho smrti život zasvětila pomáhání chudým a nemocným, což ji naplňovalo. Její poslání nezměnila ani smrt. Dlouhá léta se zjevovala v zámeckých komnatách a radou i slovy útěchy pomáhala svým prapotomkům. Až jednoho dne, kdy konejšila malého Petra Voka, pozdějšího vládce zdejšího panství, přistihla ji komorná. Prostá žena nevěděla, s kým má tu čest, tak Perchtu vyhnala. Teprve když bíla paní zmizela ve zdi, komorná svého činu zalitovala. Svědomí ji tížilo a ulevilo se jí, až když Petr Vok vyrostl a ona mu mohla celé tajemství říct. Ten dal zeď rozkopat a našel v ní ohromné bohatství.

Perlový vodní skřítek

Mlýn v Široké měl podle pověsti ochraňovat vodní skřítek, který měl na starosti perlorodky a perly. Podle pověry byl jeho obleček zdobený samými krásnými duhovými perlami. Občas dovoloval, aby se perly lovily na ostrově. Kdo chtěl najít zvlášť velkou a hezkou perlu, ten o to musel poprosit perlového skřítka. Kdo nepoprosil, spadl buď do vody, nebo nemohl ani perlorodku otevřít. Vždycky se mu něco nepříjemného stalo nebo perlu ztratil. Druhá pověst vypravuje, že se mlýn dostal do velkých finančních nesnází a jeho obyvatele navštívila i nemoc.

Mlynářka už nemohla unést tyto pohromy, zoufale usedla k řece a tam hledala sílu. Slzy jí kanuly po tvářích. Tu se před ní objevila malá hezká panenka. Slzy nachytala do malé zástěrky a zvolala: Už přestaň plakat. Už bude dobře! Slzy se proměnily v perly a panenka mlynářce poradila, co má s perlami udělat, a že nesmí zapomenout ani na chudé, kteří její pomoc potřebují. Krátce poté se do mlýna zase vrátil klid i pohoda a štěstí.

Zazděné kobky po čarodějnici

Podle Encyklopedie Český Krumlov v domě číslo 94 v Dlouhé ulici bydlela čarodějnice Annabella. Je velká škoda, že se v roce 1947 nezachovala místnost s otevřeným ohništěm, kde tato žena prováděla své čáry. Všechno bylo tenkrát přestavěno a ohniště zrušeno. Celá místnost s ohništěm působila nesmírně tajuplně až strašidelně, o to víc, když se na římse velkého krbu nalezly zvláštní nádoby, krásně zdobené. V některých byly bylinné směsi, jiné obsahovaly kosti.

Po čase v domě dostali ubytování cikáni, kteří sem přišli ze Slovenska jako osídlenci po provedeném náboru tehdejším okresním národním výborem. Cikánské děti se dostaly i do hlubokého sklepení, kde byly vězeňské kobky metr krát metr, jež měly ve zdech připevněné okovy. Zde si odsouzenec nemohl lehnout ani kleknout, musel jenom stát. Do jedné takové kobky se prý zavřelo cikánské dítě a zemřelo tam. Z toho důvodu byl přístup k vězeňským kobkám zazděn tak, aby se snadno nenašel.

Tajemný areál bývalého hřbitova

Areál minoritského kláštera je nádherný i dnes, přestože není udržovaný. Prostor před kostelem, zvaný Tramín, je bývalý hřbitov. Klášterní chodba minoritského kláštera se stala také místem posledního odpočinku mnoha krumlovských občanů, kteří si to ještě za života předem zaplatili. Je tu pohřbena dívka Judita, která byla kurtizánou, ale peníze za života nečistě získané očistila tím, že je věnovala klášterům i na dobročinné účely. Z toho důvodu tu také byla pochovaná. Je tu pohřben i alchymista Antonín Michal z Ebbersbachu, který hledal zlato a elixír života, ale spíše těžil z módy velmožů mít na svém dvoře alchymistu.

Hrob zde má i levoboček císaře Rudolfa II., don Julius de Austria, muž, který spáchal odporný čin a brutálně na zámku zavraždil šestnáctiletou Markétu Pichlerovou. Aby neměl ani na věčnosti svůj klid, je pohřben v malé rajské zahradě, pod okapem kaple Panny Marie Einsiedelské, tzv. Černé Madony. Ostatky nešťastné Markéty Pichlerové spočívají za hlavním oltářem. Kdysi býval na místě jejího posledního odpočinku kámen označený malým křížkem. Po renovaci podlahy kostela byl kámen ztracen.

