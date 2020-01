Nesprávné nošení čoček je smutný fenomén. Lidé kvůli tomu přicházejí i o zrak

Milujeme je, protože nám dávají jistý pocit svobody. Ráno si je dáme hezky do oka a zase pozdě večer je vytahujeme a dáváme jim roztokovou lázeň. Někdy je to ale i s bolestmi a někomu čočky ne úplně vyhovují. A občas se dokonce stane, že si člověk čočky "naordinuje" sám bez konzultace s lékařem. A to je velký průšvih.