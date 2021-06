Konečně do fitka! Jaká konkrétní opatření na vás v posilovnách čekají?

Téměř půl roku trvající utrpení skončilo. V pondělí 17. května se otevřely nejen restaurační zahrádky, ale také některá fitness centra. Na tento krok se vzhledem k nepříznivému vývoji počasí těšila spousta sportovců.

Radost z otevření posiloven kazí řada omezení

Do posilovny zatím nelze vyrazit jen tak. Návštěvníci musí disponovat negativním testem, potvrzením o ukončeném očkování nebo o prodělané nákaze za posledních 180 dní. Navíc nelze využít společné umývárny a sprchy.

Ani to není jistota, že se do fitka dostanete. Na 15 m2 totiž musí být pouze jeden cvičící a v prostoru posilovny se ve stejnou dobu nesmí pohybovat více než deset osob. Pro spoustu fitness center to byl důvod, proč s otevřením vyčkávají na další rozvolnění.

Neklesejte na mysli, sportujte a jezte zdravě

Do fitka většinou vyrazili ti největší fanoušci. Pro nás ostatní to ale neznamená, že bychom měli v tréninku polevit, i když už nám chybí činky a posilovací stroje. Cvičit lze doma, například podle videí od profesionálních trenérů, nebo můžete vyzkoušet některý z venkovních tréninků. Rovněž můžete zkusit ze skříně vytáhnout činky a zkusit to hezky postaru – uvidíte, že to bude zábava!

