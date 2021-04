Logistika pro nápojový průmysl oceňuje kvalitní elektrické vysokozdvižné vozíky

Nápojový průmysl patří, pokud jde o obaly a přepravní boxy, k velice variabilním, a tomu se musí přizpůsobit i manipulace ve všech fázích procesu. Jako ideální vozíky ze svého portfolia právě pro nápojový průmysl, ale i manipulaci s nápoji v retailu, doporučuje STILL své vozíky RX 20 a RX 60. Jde o vysoce hodnocené elektrické vysokozdvižné vozíky, premianty ve své třídě, které se mohou pochlubit i oceněním IFOY Winner v prestižní soutěži IFOY AWARD (International Intralogistics and Forklift Truck of the Year).

Proč vsadit v nápojovém průmyslu na prestižní VZV od STILL?

STILL není jen výrobce vysokozdvižných vozíků. Je specialistou na intralogistické systémy a taktéž na řešení pro logistiku, která jsou v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Za elektrickými VZV STILL je více než 100 let zkušeností, rozvoje i sbírání znalostí ze všemožných odvětví, pro která jsou vozíky a další manipulační technika nezbytností.

Elektrické vozíky dnes umí nabídnout výkon srovnatelný s dieselovými a LPG vozíky, k tomu však pohon bez emisí. I když ve svých VZV dnes STILL preferuje Li-Ion baterie, dbá, aby i ty olověné, které zákazníci pořád z důvodu nižší ceny mnohdy volí, měly co nejdelší životnost a představovaly tak co nejnižší zátěž pro životní prostředí. STILL dokonce přišel se speciální službou desulfatace baterií, která sulfatací poškozené olověné baterie vrací opět do života. Proto mají i použité vozíky STILL stále šanci vrátit se do provozů a STILL je sám vykupuje, renovuje a opět nabízí zákazníkům, kteří jsou citlivější na cenu a preferují proto ekonomičtější řešení v podobě bazarových vozíků.

Nejmodernějšími elektrickými vozíky v sortimentu STILL jsou RX 20 a RX 60

Jde o vozíky, které jsou napřed před konkurencí, a to, co ony už nabízí, teď konkurence pouze odkoukává. Právě ony stanovují standardy pro budoucnost VZV. Zmíněné STILL vozíky dnes nabízí nejvýkonnější a současně nejčistější způsob, jakým lze dnes přepravovat a manipulovat s náklady do 8 tun. Mají tichý provoz a STILL klade rovněž důraz na bezpečnost vozíků.

Absolutním hitem v portfoliu STILL je RX 20

Elektrické vysokozdvižné vozíky RX 20 jsou vozíky s nejvyšším výkonem překládky v dané třídě a nabízí rovněž nejdelší dojezd na jedno nabití baterie. Provoz Li-Ion baterie lze navíc dobíjením po dobu 30 minut prodloužit až o několik hodin. Baterie se dá rovněž snadno vyndat a vyměnit za jinou. Díky tomu je RX 20 1,4-2,0 t považován za VZV vhodný i do nonstop provozu.

Díky skvělému výhledu do všech stran je tento vozík oceňován rovněž pro svoji vysokou bezpečnost. O tu se starají i další implementované bezpečnostní funkce i koncepce pracoviště ve vozíku. Vozík též vyniká precizní manévrovatelností a vysokou obratností.

Inovovaný VZV RX 20 je aktuálně velkou hvězdou STILL v mnoha odvětvích. STILL jej doporučuje rovněž pro nápojový průmysl. Zde se využije celá řada vlastností tohoto inovativního vozíku.

RX 60 je vozík pro opravdu těžkou práci

VZV RX 60 se nabízí hned v několika verzích. Ta nejmenší je určena do 3500 kg, nejvyšší do 8000 kg. RX 60 2,5-3,5 t je ve své třídě opět napřed před konkurencí. Je výjimečně výkonný s maximálním dojezdem na jedno dobití baterie a může se pochlubit prostornou kabinou pro řidiče i implementovaným palubním počítačem STILL Easy Control. I tento vozík doporučuje STILL jako ideální řešení pro nápojový průmysl.