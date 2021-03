Hledá se rodina vojína z 2. světové války. Jeho skvěle zachovalý dopis plný emocí se našel v Polsku

Historici v Polsku našli stále perfektně čitelný dopis skotského válečného zajatce Johna Rosse z Glasgow, který mu osmdesáti lety napsala jeho manželka. Chtěli by se teď pokusit vysvětlit, co se vojínovi stalo, a zároveň by ve Skotsku rádi našli jeho příbuzné.