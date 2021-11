Jak doopravdy zemřela egyptská královna Kleopatra? O uštknutí hadem se rozhodně nejednalo

Zdá se, že Kleopatřina smrt byla stejně dramatická jako celý její život. Poté, co egyptská královna a její dlouholetý milenec římský vojevůdce Marcus Antonius viděli, jak v bitvě u Actia roku 31 př. n. l. prohrávají jejich spojenci, věděli, že jejich budoucnost je nejistá. Na nějaký čas se tedy poté stáhli do Alexandrie.

O několik měsíců později, v boji s římskou Octavianivou armádou, padl zoufalý Antonius na svůj meč u bran města.

Za strachu před ztrátou svého království spáchala sebevraždu i sama Kleopatra. Stalo se tak údajně 10. srpna roku 30 př. n. l. Traduje se, že ke svému sprovodění ze světa použila jedovaté zvíře. To ale není tak úplně pravda.

Co víme o její smrti?

Poté, co Římané rozdrtili egyptskou armádu v bitvě u Actia, Antonius a Kleopatra se stáhli do Alexandrie, kde sledovali, jak jejich bývalí spojenci přeběhli na Octavianovu stranu. Kleopatra si poté nechala na pozemku svého paláce rychle postavit dvoupatrové mauzoleum, hned vedle chrámu zasvěcenému bohyni Isis.

Koncem července roku 30 př. n. l. dosáhla Octavianova vojska Alexandrie a Kleopatra se stáhla do mauzolea. Podle Plutarcha jeden ze členů Octavianovy armády královnu tajně varoval, že plánuje za pár dní odjet z Říma a vzít Kleopatru a její děti s sebou.

Následující den se Kleopatra uzavřela v mauzoleu se dvěma služebnými Iras a Charmion a poslala Octavianovi, který v té době pobýval v Alexandrii, vzkaz. Stálo v něm, že chce, aby byla pohřbena po boku Marca Antonia.

Octavian tehdy okamžitě nakázal svým mužům, aby mauzoleum prozkoumali. Našli tam Kleopatru mrtvou na zlaté pohovce spolu s jejími dvěma služebnými. V době její smrti jí bylo 39 let a Egyptu tehdy vládla již po dobu 20 let.

Teorie o hadím jedu

Nejrozšířenější teorií o smrti Kleopatry je to, že se nechala uštknout jedovatým hadem, konkrétně zmijí nebo malou egyptskou kobrou. Její sebevražda by tak byla obzvláště poetická, protože zmije byla tehdy v Egyptě symbolem královské hodnosti a kobra byla spojována s Kleopatřinou oblíbenou bohyní Isis.

Podle moderních egyptologů je ale s touto teorií hned několik věcí v nepořádku.

Za prvé, kobry byly obvykle nejméně pět stop dlouhé a byly tedy příliš velké na to, aby se daly propašovat do Kleopatřina mauzolea v košíku.

Navíc ne všechna hadí kousnutí jsou smrtelná a ta, která jsou, zabíjejí své oběti pomalu a bolestivě. Je tedy velmi těžké uvěřit tomu, že by hadí kousnutí dokázalo zabít Kleopatru a její dvě služebné v tak krátkém časovém horizontu.

Mnohem pravděpodobnější je prý teorie, že ke své otravě tehdejší vládkyně Egypta použila bylinnou směs nebo si na sebe namazala jedovatou mast, jak navrhl jeden z historiků Strabo.

V roce 2010 německý historik Christoph Schaefer na základě svých studií starověkých dokumentů a své spolupráce s toxikologem uvedl, že Kleopatra mohla pozřít smrtelnou směs obsahující jalovec, vlčí mor a opium.

Zdroj: History

