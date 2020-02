Největší nehody v Praze: Když se z obyčejné jízdy tramvají stal boj o život

Pro většinu obyvatel je to běžná rutina. Cesta v pražských tramvajových soupravách se však klidně může stát hotovým peklem. Při pohledu do minulosti totiž najdeme hned několik kolizí a nehod, které se neobešly bez ztráty na životech. Jaké největší tramvajové nehody pamatuje hlavní město Praha?

Běžné nehody tramvaje s automobily jsou v rušném městě zcela normální součástí dopravního kolotoče. Naštěstí se většinou jedná o hmotné ztráty a zdraví cestujících je ohroženo jen ve velmi výjimečných případech. U některých tramvajových nehod však o takovém štěstí hovořit nemůžeme. Které se do pražské kroniky zapsaly černým písmem?

Zranění koně a odvážní cestující

Historicky první tramvajová nehoda se odehrála ještě předtím, než byl provoz Křižíkovy elektrické dráhy na Letné spuštěn. 13. července roku 1891 v Ovenecké ulici vyděsila Křižíkova elektrická tramvaj koně s pekařským povozem, který byl následně strhnut tramvaji do cesty. Pekař František Křižík tehdy nabídl pekaři Janu Vyhnalovi 20 zlatých jako odškodnění.

Spíše kuriózní nehoda neskončila žádnou tragédií a ani v následujících letech se dařilo smrtelným kolizím vyhýbat. Nejvíce však riskovali lidé, když naskakovali na tramvaj za jízdy. Hodně nehod souviselo právě s vystrašenými koni na ulici. Neobvyklé také nebyly srážky dvou tramvají.

Nešťastná tramvaj číslo 11

Jednou z prvních obětí tramvajové nehody v Praze byl významný český lékař Josef Rejsek. Ten v roce 1936 ve svém automobilu přehlédl pokyn strážníka a nesprávně odbočil z dnešní Vinohradské do Wilsonovy ulice a vjel tak do cesty tramvaji číslo 11, která se k němu blížila velkou rychlostí. Výsledkem bylo kromě smrti řidiče automobilu také 6 těžkých zranění pasažérů tramvaje.

O dva roky později zemřel jeden cestující také v tramvaji číslo 11, tentokrát na Vítězném náměstí po tom, co souprava vykolejila a narazila do sloupu veřejného osvětlení. Skokem o několik let později se dostáváme na Strossmayerovo náměstí (tehdy náměstí Václava Kopeckého), kdy neznámý pachatel na zadní plošině vozu otočil reverzní válec a souprava číslo 11 od zastávky Kamenická se řítila z kopce bez funkčních brzd. Tramvaj na náměstí vykolejila a narazila do prodejny Pramen. Při nehodě zemřela jedna žena a dalších 46 lidí bylo zraněno.

Nejhorší nehody

Nakonec se dostáváme k těm nejhorším tragédiím, které se na pražských tramvajových kolejích odehrály. 31. května roku 1965 řidička soupravy číslo 2 neubrzdila svůj stroj v zatáčce od Pražského hradu k Chotkovým sadům.

S přibližně 70 cestujícími ve velké rychlosti vjela na výhybku a tramvaj vykolejila a spadla na levý bok, zdemolovala protější zastávku a zastavila se až o vyústění tzv. Myší díry o několik metrů dál. Na místě tehdy zemřeli dva lidé a další tři zemřeli následkem nehody. Dalších 16 lidí utrpělo těžká zranění.

Ještě v roce 1969 zemřeli tři lidé po srážce tramvaje poblíž Prašného mostu s autobusem, ale nejtragičtější tramvajová nehoda se stala v roce 1982. Tragická nehoda na Špejcharu je dodnes mementem pro všechny řidiče tramvají v Praze. Řidič tehdy přehlédl výhybku a v nepřiměřené rychlosti se vůz T1 na lince 26 vykolejil a převrátil. Kvůli vysoké rychlosti pokračoval v cestě mimo koleje. Při nehodě zemřelo 7 lidí a těžce zraněno bylo 12 dalších osob.