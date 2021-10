Hana Hegerová by oslavila 90. narozeniny. Jak se dostala do vězení za zpronevěru Gottova milionu?

Asi jen málokterému umělci připadá jeho vlastní jméno příliš výrazné, a tím i zapamatovatelné. Hana Hegerová, která by právě dnes oslavila svoje 90. narozeniny, ten pocit měla, a proto si místo některého ze jmen, které dostala při svém narození, tedy Carmen Mária Štefánia, vybrala docela “obyčejnou” Hanu. Pro mnohé zvláštní, ale charismatické zpěvačce to rozhodně nijak neuškodilo. Stala se idolem hned několika generací posluchačů a vyznavačů šansonu, jehož se u nás stala nekorunovanou královnou. Ani to ji ale nezaručilo jen klid a štěstí.

Baletka, ekonomka nebo herečka? Kdepak - zpěvačka!

Hana Hegerová, tedy Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová, se narodila v roce 1931 v Bratislavě a jako dítě měla opravdu dobré zázemí v rodině ředitele banky. Rodiče jí mohli umožnit hodiny baletu přímo ve Slovenském národním divadle, takže k umění měla doslova našlápnuto od mládí. Jenomže ona sama mířila jinam a kdyby se tehdejší režim nepostaral o to, aby se jako dcera z nedělnické rodiny nedostala na vysokou školu, mohla z ní být ekonomka. Osud pro ni ale vybral jinou dráhu a my mu vděčíme za jeden z nejkrásnějších hlasů naší hudební scény.

První angažmá a svatba

Prvním uměleckým angažmá zpěvačky - tehdy ještě herecké - bylo v žilinském divadle, kde se také seznámila se svým budoucím manželem Daliborem Hegerem, tamním ředitelem. Vzali se, narodil se syn, ale manželství nevydrželo. Došlo k rozvodu, ale syn zůstal u otce. Hana Hegerová se rozhodla věnovat se zpěvu, odešla do Prahy a nastoupila do divadla Semafor. Brzy začala vyjíždět i do zahraničí a kam přijela, tam sklízela úspěchy, a to od počátku až do konce své hvězdné kariéry. Zpívala jedinečně, ale péče o finance jí bohužel nic moc neříkala - a na to také doplatila.

Gottův milion na účtu

Psal se rok 1980 a na zpěvaččin účet nečekaně přistála na tu dobu pro většinu ostatních lidí neuvěřitelná suma - bezmála milion korun! I dnes by se každý alespoň pídil po tom, odkud a za co peníze pocházejí. Hana Hegerová se ale podle svých vlastních slov o podobné záležitosti nezajímala. Původ peněz si tedy vysvětlila po svém, domnívala se, že šlo o honoráře za vystoupení a prodej desek v Německu.

Policie před domem

Jaké tedy muselo být její překvapení, když pro ni jednoho dne přijela policie a zanedlouho stanula před soudem za zpronevěru. Nešlo totiž o její peníze, ale o roční odměnu, která měla doputovat na účet dalšího vynikajícího zpěváka Karla Gotta. „Ty peníze byly původně pro Karla Gotta a na můj účet je agentura poslala omylem, protože jsou začáteční písmena našich příjmení v abecedě hned po sobě. G a H,“ vysvětlila později v jednom z rozhovorů. Na nesrovnalost se tedy přišlo až ve chvíli, kdy se právoplatný majitel peněz začal ptát, proč mu ještě nepřišly. Kontrola v agentuře pak chybu odhalila.

Za zpronevěru do vězení

Kdyby si Hana Hegerová více hlídala svoje finance, možná by se v agentuře alespoň zeptala, čím si takovou sumu vysloužila. V tu chvíli by se na chybu jistě přišlo a všechno mohlo být v pořádku. Takto ale soud naznal, že se chtěla zpěvačka nezákonně obohatit, a rozsudek odnětí svobody za zpronevěru na sebe nenechal dlouho čekat. Světoznámá šansoniérka putovala do vězeňské cely.

Z vězení díky Jiřině Švorcové

Ani tady se ale nevzdala a podle možností se snažila tuhle dobu přečkat co nejlépe. Přesto se jí samozřejmě nechtělo trávit život zbytečně za mřížemi, a proto požádala o pomoc tehdejší prominentní herečku Jiřinu Švorcovou. Ta se za ni přimluvila u samotného prezidenta Gustáva Husáka. Milost na sebe pak nenechala dlouho čekat a Hana Hegerová tak ve vězení strávila přibližně půl roku.

Kariéra na houpačce

I když se po svém návratu z vězení vrátila i ke zpěvu, její kariéra šla po nějakou dobu ke dnu. Ani to ale nebylo definitivní a hvězda Hany Hegerové brzy začala znovu stoupat a kromě nadšeného aplausu posluchačů se dočkala i medaile Za zásluhy z rukou prezidenta Havla, francouzského Řádu za zásluhy nebo Řádu TGM I. třídy i dalších.

