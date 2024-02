Legendární Felix Holzmann si vyčítal smrt první ženy. Tragédií ale ve svém životě zažil víc

Popularitu, které Felix Holzmann v době socialismu v Československu a později také v Německu dosáhl, by mu mohli mnozí závidět. On ale kvůli tomu do konce života trpěl výčitkami svědomí. Právě jeho herecká vytíženost totiž s velkou pravděpodobností vedla k sebevraždě jeho první manželky Evy, s níž vychovával nevlastní dceru Evu a později také vlastní Irenu.

Nezaměnitelná postavička

Velké kulaté brýle, šátek a neodmyslitelný klobouk. To byla celoživotní postava českého herce a hlavně komika Felixe Holzmanna, zmateného muže, jehož přednes si nemůžeme splést s nikým jiným. Jedni jeho humor milovali, jiní jej považovali za primitivní – jak už to tak bývá. Jasné je ale jedno: v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století patřil k našim nejznámějším komikům a dodnes si mnozí jeho scénky rádi pustí a zopakují. V sedmdesátých letech minulého století ale nebylo příliš možností, jak si jeho vystoupení vychutnávat znovu a znovu. Diváci zkrátka museli přijít na představení a herci museli znovu hrát. Není tedy žádným překvapením, že tak oblíbený komik býval po večerech častěji v divadle než doma (a nejen po večerech).

Ztratila smysl života

Dokud byly dívky Eva a Irena malé a dospívající a potřebovaly péči své matky, zdálo se být všechno v pořádku. Jenomže pak přišla doba, kdy se dcery osamostatnily a Felix Holzmann býval dlouhé a dlouhé hodiny v práci. Jeho žena Eva zůstávala doma a samotu nesla velmi těžce. Dokonce tak těžce, že svoje trápení nevydržela a propadala se čím dál hlouběji do depresí, které jednoho dne vyřešila sebevraždou. Její úspěšný manžel ze sebe do konce života nesetřásl pocit viny. Kdyby méně pracoval, kdyby byl víc doma – takových a dalších „kdyby“ se vždy najde spousta. Bylo už ale pozdě, a co se stalo, nešlo změnit.

Z wehrmachtu do gulagu

Sebevražda první ženy ale nebyla jedinou tragédií, která Felixe Holzmanna nebo jeho rodinu potkala. Jako rodák ze Sudet musel za války narukovat do wehrmachtu, kde měl bojovat za vůdce a v případě potřeby za něj položit i život. Nic jiného tehdejším mladíkům ze zabraného, a tedy vlastně plně německého území nezbývalo. Válku přežil, ale po jejím konci putoval jako zajatec na rok do sovětského gulagu, jak se zmiňuje Ondřej Suchý v knize Aluminiový klíček Felixe Holzmanna.

Rodičům komunisté sebrali živobytí

Jeho dcera Irena v pořadu České televize Příběhy slavných vyprávěla, že když pak přišli k moci komunisté, zabrali rodinný podnik Felixova otce, zámožného obchodníka, díky němuž jako dítě vyrůstal budoucí komik v blahobytu. Rodiče se s tím tehdy vyrovnávali jen velmi těžko. Jejich syna to už ale dlouho táhlo k herectví, a tak ho vědomí, že nepřevezme otcovu živnost, nijak zvlášť netížilo. Dalo by se říct, že se mu vlastně ulevilo a získal tak svobodnou volbu pro svůj další život.

Konec kariéry v Německu

Později už bylo zřejmé, že zvolil dobře. Po krušných začátcích, kdy objížděl oblastní estrády, se vypracoval až na špičku v zábavním průmyslu tehdejší doby. A nejen v Československu, později slavil úspěchy také v Německu, kam se přesunul za svojí druhou ženou, která se věnovala stejnému oboru. Spolu pak vystupovali také na lodích, kde bavili pasažéry, a dokonce i v televizi.

Zemřel uprostřed rozdělané práce

Své práci zůstal Felix Holzmann věrný až do konce života, a to i přesto, že jej začalo zrazovat zdraví. Kromě epilepsie ho trápily také problémy se srdcem. Na jevišti ale podle jeho dcery Ireny vždy jako zázrakem ožil. V jedenaosmdesáti letech se vydal na krátko domů do vlasti a po návratu do Německa chtěl pokračovat v práci. Během několika dnů ale skončil v nemocnici, upadl do kómatu a už se neprobudil. Díky svým nezapomenutelným scénkám ale v srdci svých příznivců zůstal dodnes.

