Margaret, hraběnka Snowdon: Sestra královny Allžběty II., která milovala gin a rockery

Margaret, hraběnka Snowdon, se narodila v roce 1930 britskému králi Jiřímu VI. a jeho manželce Alžbětě. Margaret byla sestra britské královny Alžběty II. Princezna Margaret byla pokřtěna v kapli Buckinghamského paláce a za kmotry jí šli švédská princezna Ingrid a starší bratr jejího otce Eduard VIII. Strýc Margaret se v roce 1936 vzdal trůnu a králem se stal otec Margaret a Alžběty II. Obě sestry byly vychovávány jako následnice trůnu. To se ale ještě u Margaret nepředpokládalo, že z ní vyroste rebelka s bohémskou duší, která si na žádná pravidla příliš nepotrpí.

Princezna Margaret byla všestranně nadaná a velmi inteligentní dívka. Věnovala se jízdě na koni, plavání, hře na klavír. Od pubertálních let se ale začala projevovat její temperamentní a nespoutaná povaha, která šla jen stěží krotit.

Margaret chtěla podnikat dobrodružství, ale toho se jí v paláci příliš nedostávalo. Princezna nikdy nebyla typem ženy, který by se něčeho zalekl. Proto hledala společenské vyžití za branami paláce, což nejenom jejím rodičům přidělávalo vrásky na čele.

Žádný muž ji nedokázal udělat šťastnou

Margaret měla svoji hlavu i ve výběru partnerů. Ve třiadvaceti letech se bezhlavě zamilovala do Petera Townsenda, příslušníka královského letectva RAF. Jenomže proti jejich lásce hrálo hned několik důvodů. Peter nebyl šlechtického původu a navíc byl rozvedený, takže bylo zcela nepřístupné, aby došlo mezi ním a Margaret ke sňatku.

Zamilovaná Margaret, která měla zpočátku růžové brýle na očích, se vzdala trůnu a všech svých titulů. Později ale toto rozhodnutí vzala zpět, na svého hrdinu zapomněla a lidu řekla, že tak činí kvůli nim. Podruhé a zároveň naposledy se provdala v roce 1960 za fotografa Antonyho Armstronga-Jonese, který byl konečně šlechtického rodu, a tak se mohla konat velkolepá svatba.

Antony byl lordem Snowdonem, hrabětem z Linley, a Margaret si začala říkat hraběnka Snowdon. Společně měli dvě děti, ale jejich vztah v roce 1978 skončil rozvodem. Margaret se od svého posledního rozvodu už nikdy nevdala.

Milovala gin a bohémský život

Margaret byla nazývána buřičskou princeznou a milovala rušný život. Na první pohled by to do půvabné Margaret možná nikdo neřekl, ale tahle šlechtična byla stálým hostem nočních londýnských klubů, kde vyhledávala zábavu, rockery a tvrdý alkohol.

Její rodina byla ze stylu Margaretina života mírně řečeno nervózní. Pro Margaret byla typická dlouhá cigareta a podle některých vykouřila až 60 cigaret dennně a milovala gin. Říká se, že jejím velkým přítelem byl Jack Nicholson, se kterým šňupala kokain. Margaret si zkrátka uměla užívat života a ani její královský původ jí v tom nedokázal zabránit.

Smrt velké ženy

Na počátku 80. lech začala mít Margaret zdravotní komplikace a v roce 1998 ji postihla mozká mrtvice a v roce 2000 a 2001 následovaly další. Margaret, hraběnka Snowdon umírá v jednasedmdesáti letech v roce 2001 v nemocnici na mozkovou mrtvici.