Společnost NUMA přináší revoluci v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, říká Ladislav Szabo

Představte nám, prosím, hlavní náplň skupiny NUMA a svou roli v rámci společnosti.

Samozřejmě. Jsem členem týmu společnosti NUMA Group (https://numastays.com), německé společnosti se sídlem v Berlíně. NUMA je předním evropským provozovatelem digitálních hotelů a technologickým inovátorem. Naším cílem je vytvořit zcela novou generaci hotelů a krátkodobých ubytování, revolučně změnit průmysl a nabídnout alternativní ubytování podpořené moderními technologiemi. NUMA může být přirovnána k autopilotu pro hotely, kde software (autopilot), odpovídá za provoz budov (hardware).

Je doba ubytování v apartmánech NUMA nějak omezená?

Ne. Část našeho portfolia zahrnuje mikro apartmány s kuchyňkami, které jsou vhodné pro krátkodobé, ale i dlouhodobé pobyty. NUMA investorům umožňuje získat příjmy z krátkodobých ubytování a zároveň poskytuje ochranu a jistotu rezidenčního produktu.

V čem si myslíte, že má NUMA výhodu před ostatními typy ubytování, v čem tkví její přednosti?

Hlavní myšlenka skupiny zní „bring some soul to travel“, což znamená spojení pohodlí, kvality, atraktivních lokalit a jednoduchého digitálního procesu pro hosta. NUMU charakterizuje jednoduchost, kterou dosahuje díky digitalizaci a automatizaci. Důraz klade na vysokou kvalitu a vkusný design, apartmány poté najdete v centrech měst, s výbornou dopravní dostupností.

Představte nám svou pozici ve skupině a proč jste se rozhodl pracovat právě pro skupinu NUMA?

V NUMĚ zastávám pozici vedoucího realitního oddělení pro střední a východní Evropu, mým hlavním úkolem je tedy expanze společnosti na těchto trzích. Zároveň se starám o získávání nových akvizic a správu již otevřených nemovitostí.

Z pohledu nemovitostí vidím velký potenciál v modelu podnikání právě naší společnosti. Idea značky a samotný produkt, který skupina NUMA nabízí zákazníkům, jsou mi blízké. NUMA je progresivní technologickou společností, která spojuje mé zájmy o nemovitosti, cestování a design jako takový, rovněž podporuje flexibilitu práce, vytvoří se tak rovnováha mezi prací a osobním životem. Zužitkuji zde svou odbornost a dlouholeté zkušenosti v oblasti nemovitostí. Spolupráce s mladým a technologicky nadaným týmem NUMA v dynamickém nekorporátním prostředí mě navíc baví.

V čem tkví unikátnost skupiny NUMA a její výhody?

NUMA je primárně technologickou společností v oblasti hotelového pohostinství, což nám dává konkurenční výhodu oproti tradičním poskytovatelům. Naše technologická platforma je navržena tak, aby byla snadno obsluhovatelná a dostupná zákazníkovi. NUMA staví na efektivním provozním systému – například v Praze spravujeme 167 apartmánů v šesti budovách s pouhými třemi členy operačního týmu, což je výrazně efektivnější než běžné hotely.

Kde lze v současné době využít ubytování skupiny NUMA?

V rámci Prahy má NUMA šest budov, a to v samém centru města. Tam patří například nádherná budova na Jungmannově náměstí 1 či budova v Petrské ulici 5. V rámci Evropy je NUMA aktivní již v deseti zemích a celkově ve 27 městech (https://numastays.com/locations). NUMA má dnes tedy více než 4500 apartmánů po celé Evropě.

V čem se odlišuje skupina NUMA například od konkurenční společnosti Airbnb?

Oproti Airbnb je NUMA komplexní značkou a zároveň nabízí zákazníkovi vysoký standard ubytování po celé Evropě. Právě tím se liší od systému Airbnb. Naše dlouhodobé pronájmy a provoz budov zajišťují velmi vysokou kvalitu. Oproti tradičním hotelům například nabízíme prostornější a pohodlnější apartmány za cenu běžného hotelového pokoje. Kombinujeme pohodlí domova s kvalitou hotelu a moderním, digitálním a jednoduchým procesem pro hosty. Pro zákazníka rovněž může být atraktivní jednoduchost našeho systému, a to již od bookingu apartmánu přes check-in až po check-out.

Jak relaxujete? Plánujete letní dovolenou?

V srpnu jedeme s rodinou na chatu, ale plánujeme i další dovolené, například v Barceloně, nebo v Portu. Sám vlastním skipperský průkaz na moře, rád se věnuji i odpočinu na plachetnici. Dovolená strávená na plachetnici mi totiž umožňuje objevovat nová a často špatně dostupná místa, díky tomu si dokážu odpočinout. Navíc, s plachetnicemi je to vlastně trošku jako v businessu; vítr je daná věc, nezměnitelná, která se nedá ovládat. Jde tedy o to správně nastavit plachty, mít s sebou na lodi dobrý team a zejména – zvolit správný kurz. Díky tomu se ve finále dostaneme tam, kam potřebujeme.

Na závěr by se čtenáři jistě rádi dozvěděli, jaké cíle NUMA plánuje v budoucnu splnit, a jak se bude její filozofie dále vyvíjet?

Věříme, že náš způsob ubytování má velký potenciál a bude se i nadále rozvíjet. Trh s krátkodobým ubytováním bude do roku 2030 dosahovat hodnoty až 2 biliony EUR. Alternativní ubytování se stále komplexně rozvíjí. NUMA má tedy velký prostor pro budování značky a produktu v rámci celé Evropy. V budoucnu chceme nabídnout na trh další atraktivní budovy a lokality pro naše hosty, jako je například Budapešť či expanze do Polska. Rosteme tedy s hlavním cílem etablovat se jako přední evropský provozovatel digitálních hotelů a plnit naši misi. Dnes aktivně jednáme o dalších projektech v Praze a doufáme, že v dohledné době představíme naším hostům další atraktivní možnosti ubytování. Dlouhodobý cíl je získání 500 jednotek v rámci hlavního města.