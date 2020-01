Středočeští úředníci starostům neříkali pravdu. Ti se teď bojí enormního nárůstů kamionové dopravy

/NECHTĚNÉ KAMIONY/ Starosta Olešky u Prahy Josef Kaše (Cesta k sobě) se domnívá, že obcí projíždí více kamionů než dříve. "Nárůst kamionové dopravy přes Olešku je dost znatelný, lidé si na to stěžují," uvedl. Uvítal by, kdyby se rozšířením mýta podařilo nákladní auta vytlačit na českobrodskou silnici, která je podle něj pro tranzitní dopravu vhodnější.

"Že by se to dramaticky změnilo, to zatím ne, ale čekám, že se to zhorší," řekl k situaci na I/2 starosta Vyžlovky u Prahy Jan Pelikán (Společně pro Vyžlovku). "Určitě se tam nějaké navýšení objevilo pocitově, ale že by to bylo nějak dramatické, to zatím ne. Myslím, že to přinese postupně čas." Poukázal na to, že I/2 prochází obcemi, zatímco paralelní I/12 je více obchvatová. To, že se na I/2 se nebude platit mýtné, podle něj se starosty nikdo neprojednal. Naopak je krajští úředníci ubezpečovali, že bude také zpoplatněná. Upřímně to ale není poprvé, co se krajští úředníci tak trochu, ehm, spletli.

Zásmuky čekají nárůst

Zásmuky zatím zesílení provozu kamionů nepociťují. "Je to pár dní, takže zatím ne. Ale samozřejmě si myslím, že to nastane, řekla bych, že lidé teprve zjišťují, kudy můžou a nemůžou jet," vysvětlila starostka Marta Vaňková (ODS).

Od začátku ledna se mýto rozšířilo na dalších zhruba 900 kilometrů cest, většinou silnic první třídy. Mýtný systém tak funguje už na 2 409 kilometrech českých silnic a dálnic. Rozšíření systému zvýší podle odhadů státu příjmy z mýta asi o 1,5 miliardy zhruba na 12,5 miliardy korun za rok.

Podle ní zřejmě neexistují žádná opatření, jakými případný nárůst kamionové dopravy zmírnit. Kdyby nějaká varianta existovala, město by na ni přistoupilo. "Cest moc není, s námi to nikdo neřešil, my jsme byli postaveni před hotovou věc. Nechci, aby se nám zvýšila kamionová doprava ve městě, už kvůli bezpečnosti dětí, hluku a ovzduší."

Petice v Kostelci nad Černými lesy

Kostelec nad Černými lesy u Prahy bojuje proti kamionům peticí. Převzal ji od sousedního Mukařova, kde lidé stejnou petici také podepisují. "My jsme text petice převzali, běží do 15. února," potvrdila starostka Jana Havelková (TOP 09 a nezávislí kandidáti).

Peticí chtějí obce dosáhnout zpoplatnění silnice číslo dva, což by kamiony mohlo dostat zpět na českobrodskou silnici. Podle Havelkové se o petici lidé dozvědí v aktuálním zpravodaji, hlavní vlnu podpisů proto teprve čeká, zatím petici podle ní podepsaly desítky lidí.

Havelková řekla, že se snaží získat kvalifikovaná čísla, kolik kamionů městem projede. Využít k tomu chce, pokud to bude technicky možné, radary měřící úsekovou rychlost ve vedlejší obci Krupá ležící na spojnici mezi nezpoplatněnou silnicí číslo dva a zpoplatněnou silnicí číslo 12. "Kamiony jsou hrozný problém, jezdí metr za hlavou lidem, kteří spí, což je šílené. Domy jsou staré, nemají základy, lidé nám chodí opravdu plakat na úřad, že se nevyspí," dodala starostka.