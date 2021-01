Maminka dostala infarkt. Kristina se od devíti let stará o mladší sourozence

Na tu noc Kristina nikdy nezapomene. "Maminku trápily bolesti na hrudi, ale přičítala je pouze banálnímu skřípnutí nervu. V tu dobu měla navíc sádru na noze. Až ráno, když bolest zesílila, se ji nevlastní táta rozhodl odvést do nemocnice, kde lékaři zjistili infarkt jako důsledek nemocného srdce. Mamka je silná žena, která se odmítá trápit nemocí, není ale možné, aby vše zvládala tak jako dřív. Pracovat by neměla, přesto pomáhá na zkrácený úvazek v domově pro seniory, a to ji velmi unavuje. Léčit se nemůže, řešením je pouze transplantace, ale nalézt vhodného dárce je složité," svěřila se Kristina.

Diagnóza byla pro rodinu šokem

Lékařská diagnóza byla šokem pro celou pětičlennou rodinu. Situaci, kdy máma polyká osm prášků denně a musí se velmi šetřit, se museli ze dne na den přizpůsobit všichni její členové. Kristinin nevlastní táta však nemohl přestat jen tak pracovat, naopak, často chodil i na noční služby a Kristina jako nejstarší z dětí převzala starost o domácnost a své dva mladší sourozence. Vodila je do školy a školky, chystala snídaně a zase je přiváděla zpět domů. Z devítileté bezstarostné holčičky se musela rychle stát samostatnou slečnou a oporou rodiny.

"Myslím, že jsem pomáhala s věcmi, které starší sourozenci běžně dělají," míní skromně Kristina. "Mně akorát přibylo i noční hlídání, když táta odešel na noční směny a mamka byla v nemocnici. Brácha i ségra se mi nahrnuli do postele a spali se mnou, takže jsem si moc neodpočinula. Ale jinak to byly takové ty maličkosti jako hlídat, aby měli udělané úkoly, nebo je doprovázet na zájmové kroužky."

Přišlo další neštěstí

Kristinu přitom nejdřív hodně trápily výčitky svědomí. Myslela si, že za maminčinu nemoc může ona a její sourozenci. "Obviňovala jsem sebe a nás všechny, že jsme mamku moc zlobili. Nárůst povinností, uklízení, nakupování, to bylo to nejmenší, těžké bylo si uvědomit, co mámě nedělá dobře a snažit se toho co nejvíc vyvarovat," popsala svůj tehdejší dětský pohled Kristina.

Rodinu z moravských Letovic ale brzy potkalo další neštěstí. Kvůli pomoci „kamarádovi“ a jednomu podpisu se otec Kristiny dostal do začarovaného kruhu dluhů a splátek, z kterého není rychlá cesta ven. Celá rodina žije v dlouhodobé insolvenci.

"Jsem zvyklá šetřit a už od patnácti jsem chodila po škole a o prázdninách na brigády, abych mohla rodičům finančně pomoci. Koupím si jen to, co potřebuji, a svůj život věnuji rodině, užívám si každý moment s nimi, nikdy jsem si nepřipadala jako člověk, co nemůže mít skoro nic. Jediné, co mě mrzí, že nemůžu cestovat, jsem vyloženě studijní typ a ráda bych se učila i v zahraničí," přiznala Kristina.

Zase už má velké sny

Odmala ji fascinuje ekologie, chce se stát vědkyní a ve své profesi se věnovat ochraně přírody a šířit osvětu mezi lidmi. A jak ji život naučil, když něco chce, jde si za tím, ať jsou překážky jakkoli velké. Když objevila příležitost díky projektu Samsung Tvoje šance, zkusila své štěstí, poslala přihlášku, a to se konečně přiklonilo na její stranu.

Projekt není pro lenochy. Pomáhá znevýhodněným, zato nadaným a motivovaným mladým lidem z Česka a Slovenska v osobnostním a kariérním rozvoji dosáhnout na lepší budoucnost. Po celý rok jeho účastníci tvrdě dřou, studují, absolvují různé semináře, kurzy, ale i zahraniční pobyty. Budují důležité kontakty z praxe ve svém vybraném oboru a pokládají základy pro start slibné kariéry.

"V rámci projektu bych chtěla proniknout do tajů ekologie, vyzkoušet si různé varianty práce, které tato pro mě úžasná věda nabízí, a tak trochu i obrátit veřejné mínění, kdy se většinová společnost v Česku stále na podobné aktivity dívá skrze prsty. Můj cíl je motivovat mladé lidi a dokázat, že za ekologické myšlení se nemusí stydět. Na možnosti, které mám díky projektu nyní před sebou, bych nikdy nedosáhla a já je chci využít na maximum. Můj sen je jet na Sumatru a pracovat na záchranných stanicích želv, tzv. tortugáriích," prozradila odhodlaně Kristina.

