Vojna za komunistů: Na sovětská letadla jsme mířili kanony, MiGy na nás nalétávaly, vzpomíná pamětník

Sovětská letadla kousek nad hlavou, strach, ale i odhodlání splnit úkol. Kanony v plné pohotovosti, zásoby ostré munice a čekání na to, co se bude dít. Kdo to nezažil, jen těžko může tušit, co se v srpnu 1968 odehrávalo v hlavách vojáků základní vojenské služby. Ludvík Michálek se to pokusil Čtidoma.cz přiblížit.