Baba Vanga věštila katastrofu. Generál Šedivý promluvil o jaderné hrozbě a ukázal na Trumpa

Primárky v USA ovládl současný prezident Joe Biden a bývalá hlava státu Donald Trump. Vše směřuje k tomu, že se tito dva muži střetnou v boji o Bílý dům. Podle Baby Vangy se Trump do úřadu vrátí, a i když ho čeká jakási blíže nespecifikovaná újma, dá se předpokládat, že stihne napáchat spoustu škod. „USA se mohou vrátit k tomu, že evropské problémy by si měla Evropa řešit hlavně sama. To je mimo jiné problém ruské agrese na Ukrajině,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Jiří Šedivý.

Čeká svět jaderná katastrofa?

A to by mohlo mít fatální vliv na výsledek války, jazýčky vah by se mohly přiklonit na stranu Rusů. „Už dnes je evidentní, že omezení pomoci z USA dělá Ukrajině velké problémy. Spojené státy se zkrátka mohou obrátit jinam, do míst, kde je z jejich pohledu větší nebezpečí. Tedy třeba k potížím na jejich jižní hranici či se více zaměří na přípravu konfliktu s Čínou.“

Podle Šedivého se nejde na vše dívat jen černobíle a ukazovat prstem na USA, že jsou „ti zlí“, kdyby se rozhodli pro menší zapojení do války v Evropě. „NATO například nemá scénář velké války v Pacifiku. A položme si otázku, zda by členské státy NATO pomohly svému spojenci, tedy USA, kdyby došlo na jejich válku s Čínou. Trump tvrdí, že ne,“ uvedl Šedivý.

Právě střet s Čínou Baba Vanga viděla, stejně jako před ní Nostradamus, hovořila také o testování nových biologických zbraní, které mohou být pro svět fatální. „Stratégové v USA zcela vážně s možností vojenského střetu s Čínou počítají,“ potvrdil pro Čtidoma.cz generál Šedivý a dodal: „Válka by krok za krokem eskalovala až na hranici jaderného konfliktu a může svět uvrhnout do jaderné katastrofy.“

Bouře jí změnila život

Není to ale jediná hrozba. Nostradamus a Baba Vanga také předpovídali klimatické změny včetně dosud nepopsaných hurikánů. Vše k tomu spěje, vždyť už pět hurikánů se v posledních několika letech dostalo nad rychlost 309 kilometrů za hodinu a odborníci požadují, aby byl zaveden stupeň číslo šest, pokud jde o určování síly bouří. Stávajících pět zkrátka nestačí.

Na druhou stranu je celá řada predikcí, které prostě nevyšly. Buď jak buď, Vangelija Pandeva Gušterova (Baba Vanga), která zemřela v roce 1996 ve věku 84 let, je stále fenomén. Slepá bulharská mystička připisovala své jasnovidné schopnosti bouři, která jí změnila život, protože kvůli ní ve dvanácti letech oslepla. Nezbývá než doufat, že v nějaké podobné bouři nakonec neskončí celé lidstvo.

