Vašek Matějovský v drsné reality show Survivor: Kdo mu bude největší konkurencí i přítelem?

Diváci si mohou ještě pamatovat populární Robinsonův ostrov, který byl jakýmsi předchůdcem Survivoru na českých obrazovkách. Televize vysílala dvě řady, první vyhrál Marek Orlík, který se následně podílel i na první řadě Survivoru jako producent. Druhou řadu Robinsona vyhrál Martin Složil. Obě řady se natáčely na Filipínách, Survivor se ale loni točil v Dominikánské republice. Obě soutěže mají ale podobný koncept a vycházejí ze stejné předlohy.

V první řadě Survivoru byl také poprvé jeden celý kmen složený ze známých osobností. Objevil se například Daniel Štrauch alias GoGoManTV, Nikola Čechová, která vystupuje pod přezdívkou Shopaholic Nicol, kuchařka Chilli, Xénia ze slovenské Farmy, Iva Pazderková, Tomáš Zástěra a další. Ani letos nebudou diváci o známé osobnosti ochuzeni. Kdo byl už odhalen?

Vašek Matějovský

Moderátor Fajn radia a představitel hlavní role v seriálu O mě se neboj se skutečně nebojí. Odmaturoval na osmiletém gymnáziu, krátce poté studoval na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU v Praze. Kvůli vytížení studia zanechal. Před kamerou debutoval jako Mikuláš Seidl v nekonečném seriálu Ulice.

V posledních měsících se do povědomí diváků zapsal jako advokát Martin Kalina v osmidílné sérii O mě se neboj, kde si zahrál po boku Veroniky Arichtevy. Diváci si seriál okamžitě zamilovali. Vaškovi je 26 let a kritiky ze strany diváků se rozhodně nebojí. Humor je součástí jeho života i ve vypjatých okamžicích.

Andrea Bezděková

Modelku Andreu Bezděkovou si někteří pamatují jako vítězku České Miss 2016. V roce 2021 se dala dohromady s Markem Lamborou, vztah ale brzy skončil. Loni v létě oplakávala smrt tatínka, který odešel náhle v pouhých 57 letech. Survivor pro ni tak může být startem nové životní etapy. Srdcem je dobrodruh, z pavouků má ale strach.

Hanka Gelnarová

Uživatelům sociální sítě TikTok nebude Hanka tak docela neznámá. Proslavila se svými videi z baru na Stodolní, který vybudovala s bývalým přítelem. Skončila třetí v soutěží TV Prima Show Like House, objevila se také v zápase soutěže Clash of The Stars, kde zvítězila a sklidila zasloužené ovace.

Josef Kůrka

Muž roku 2016 Josef Kůrka dříve randil s herečkou Bárou Mottlovou, lásku pak našel u účastnice soutěže Like House a influencerky Angie Mangombe. S ní také čeká svého prvního potomka a chystá svatbu. Co asi říká jeho milovaná na to, že v tak křehkém období odjíždí sám do divočiny? Je ale také možné, že v době, kdy svou účast potvrdil, o těhotenství nebyla řeč. Jejich vztah totiž oznámili teprve v září, už v prosinci oznamovali radostnou novinku. Předvedli tak hotové vztahové tornádo!

Kateřina Klinderová alias Kundosaki

Bývalá diskotéková go-go tanečnice, manažerka nočního klubu a také zápasnice MMA. Měří 183 cm a je známá pod přezdívkou Kundosaki. V Survivoru chce otestovat, jak její mysl funguje v extrémních podmínkách. Těší se na diskomfort a chce si srovnat životní priority.

Petr Havránek

Model a účastník první série Love Islandu má po svém boku krásno Gábi, kterou potkal právě na Kanárech. Ačkoliv dvojice nevyhrála, dokázala ze své popularity vytěžit maximum. Dnes jsou jako pár velmi oblíbení, dokonce se podíleli na druhé řadě Love Islandu. Té propůjčil svůj hlas také Vašek Matějovský, můžeme tak možná očekávat, že se na ostrově právě tato dvojice spřátelí. Založí alianci?

Mezi dalšími potvrzenými účastníky je například pokerová hráčka Barbora Mlejnková, realitní makléř Jiří Hanousek, herečka Karolína Krézlová, slovenský youtuber Filip Jánoš nebo tanečnice Johana Fabišíková. Nebude chybět ani fotbalista Petr Švancara.

