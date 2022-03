Nevěra se mi vyplatila, říká Ivana (39). Mám teď na manžela skvělé páky, je jako beránek

Jejich manželství bylo od začátku plné problémů. Jejich známí příliš nechápali, proč se tihle dva vlastně brali. „Bylo mezi námi něco zvláštního, co nás k sobě táhlo. I když jsme se brutálně pohádali, nikdy jsme se nerozešli,“ začíná své vyprávění Ivana.

Alkohol dokáže hodně

Ovšem jak šel čas, tak se i manželství začalo drolit. Hádka střídala další, udobřování už nebylo takové jako dřív. „Spadli jsme do rutiny. Dělali jsme věci automaticky, dokonce i sex byl pořád stejný a bez šťávy. Něco se muselo stát. Stále více jsem se přikláněla k tomu, že půjdeme od sebe.“

Dopadlo to však nakonec jinak. Ivana se na vánočním večírku dost sblížila s jedním kolegou. „Byl o osm let mladší, pořád na mě pokukoval. Nebrala jsem to několik měsíců vážně, ale znáte to, alkohol dokáže hodně,“ uculuje se žena.

Nevěra jim pomohla

Scházeli se spolu téměř dva měsíce. „Užívala jsem si to. Domů jsem pak chodila veselá, měla jsem nové nápady, vtipkovala jsem. Manžel chvíli nechápal, ale postupně mu to docházelo. I proto, že jsem několikrát nebyla tam, kam jsem řekla, že jdu.“

Většinu vztahů by odhalená nevěra zřejmě položila. Tady to ale bylo znovu jinak, než by většina lidí předpověděla. „U nás se prostě některé věci děly jinak, než jsou zaběhnuté "pořádky". Samozřejmě, že manžel na mě udeřil, hrozil rozvodem a tak dále. Já mu řekla své důvody, proč nejsem spokojená apod. Kupodivu to mělo příznivý efekt.“

Ivana se rozešla s milencem s podmínkou, že v manželství zase začnou žít tak jako dříve. „Prostě jsem chtěla, abychom jezdili na výlety, dělali věci spolu. Manžel to slíbil, zatím to dodržuje. Kdyby ne, pohrozím mu nevěrou, mám na něj teď skvělé páky,“ směje se Ivana.

