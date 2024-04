Americké výslechy: Dávná technika v 21. století. Donutí přiznat cokoliv, stížnost je zbytečná

Člověk je přivázán na prkno, nohy má výše než hlavu, tělo nahé a přes obličej kus látky. To, co ho čeká, je jedna z velmi krutých mučicích metod, ačkoliv její praktikování nezanechá na těle viditelné šrámy. Na těle sice ne, ale na psychice vyslýchaného rozhodně ano. Jde o tak zvaný waterboarding, který podle mnoha zpráv „zamával“ i se zkušenými vyšetřovateli, kteří mu přihlíželi. Kdy to bylo? Ve středověku, v minulém století? Ne, ještě před pár lety na americké základně.