Astronomové našli nejstarší stavební kameny Mléčné dráhy. Pro lidstvo to může mít zásadní význam

To je nález jako hrom! Zapomeňte (skoro) všechno, co jste kdy četli o vesmíru. Objev dvou nejstarších stavebních bloků Mléčné dráhy změní možná i pohled na samotný velký třesk, kterým všechno kolem nás začalo. „Byly to starověké galaxie, které se zhruba před 12 miliardami let spojily s naší. To ale klidně může znamenat, že jsme se dodnes na vznik vesmíru dívali špatně,“ uvedl pro Čtidoma.cz amatérský astronom David Prášil.