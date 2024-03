Jak se McDonald’s dostal do českých rukou? Krádež to nebyla, k dobrovolnosti měl kontrakt daleko

Hamburger, to není jen maso v housce, je to způsob amerického života a symbol, se kterým si mnozí spojují americkou kulturu nejvíc. Slavný řetězec McDonald’s založil zkrachovalý podnikatel Ray Kroc, i když ne tak docela. Nebyl to on, kdo byl otcem této myšlenky. Vraťme se na začátek příběhu.

Ten začal v malé vesnici Břasy ležící nedaleko Plzně. Právě zde se narodil Krocův otec Alois. Talent pro podnikání zdědil po něm. Jeho tatínek zbohatl na spekulacích s půdou. Bohužel velká krize v roce 1929 dopadla i na něj a v Americe kvůli ní přišel o většinu majetku.

Válka a velká krize

První světová válka zhatila plány všem. Ray Kroc byl od dětství průbojný, zapsal se jako dobrovolník na frontu a pracoval jako záchranář pro Červený kříž. Když mu nebylo ani 15 let, potkal na frontě budoucího krále animovaných filmů Walta Disneyho. Po návratu z války si musel zvyknout na nový život. Předtím se rodina měla celkem obstojně, nyní dvakrát převracela každý cent. Ray nenechal rodinu na holičkách a šel pracovat. Za těžkých dob velké krize byl práce nedostatek, takže člověk bral, co se naskytlo. Ve frontách na příděl chleba se potkávali dělníci se svými šéfy.

Vystřídal mnoho povolání, prodával papírové kelímky nebo hrál v barech na piano. Nejvíc času však strávil jako podomní prodejce. Dnes městy zakazovaná praktika byla dříve běžnou obchodní strategií. Posledním arktiklem, který prodával, byly mixéry. Tehdy netušil, že objednávka na osm kusů, která se mu zdála už tak pofidérní (nikdo nekupoval takové množství), jej nakonec nasměruje k cestě za vysněnými miliony dolarů.

Bratři McDonaldovi

V roce 1954 dostal objednávku a vezl ji do restaurace v San Bernardinu v Kalifornii. Zastavil před podnikem, který vypadal jako dnešní průměrný fastfood. Tehdy však něco takového ještě neexistovalo. Když Kroc doručil objednávku, rozhodl se dát si tady oběd. Zůstal v údivu, když mu jeho objednávku donesli prakticky ihned. Také si všiml, že restaurace nemá žádné číšníky. Celý princip fungování jej totálně oslnil a pozval majitele podniku – bratry McDonaldovy – na večeři, aby se s nimi seznámil.

O pár týdnů později jim nabídl franchisu. Chtěl po nich práva udělat si vlastní pobočku, která by patřila pod jejich firmu. Bratrům se to moc nezamlouvalo, již pár poboček měli a další nechtěli, protože se obávali snížení kvality jídla, když nebudou moci držet nad podnikem osobní dohled. Nakonec se mu povedlo je přemluvit. Musel si ovšem vzít půjčku, což byl problém, někteří bankéři si jej pamatovali, když zvonil u jejich dveří, a nepovažovali ho za důvěryhodného.

Také se rozhodl, že každý podnik musí nabízet stejné jídlo, nikdo nesmí vybočovat, úplně škrtnul hotdogy a zaměřil se pouze na hamburgery.

Král franchisy

Podniky začaly růst po celé Americe, byla to nová módní vlna. Brzy měl Kroc ve firmě větší podíl než samotní bratři. Těm se myšlenka růstu nezamlouvala, paradoxně se chtěli držet při zemi a mít pouze malý rodinný podnik, kde mohli osobně dohlížet na dodržování standardů, které si vytyčili.

Mezi bratry a Rayem nastal konflikt. Všemu pak udělal konec telefonát, po kterém málem jeden z bratrů dostal infarkt. Kroc nabídl dvojici, že ji vyplatí a stane se jediným majitelem nové úspěšné franchisy. Nakonec souhlasili. Není tedy pravdou, že jim značku a know-how nečestně ukradl, jak ukazuje film Zakladatel. Pro Kroca to znamenalo, že dostal zelenou v rozvoji. Přišel například s mléčnými koktejly z prášku. V té době je právě vynalezli. Bratři trvali na tom, že koktejly musí být ze skutečného mléka. Kroc byl jeden z prvních vlastníků fastfoodu, kteří začali míchat nápoje z práškového polotovaru.

Big Mac Index

V roce 1984 disponoval jměním 600 milionů dolarů. Vždy říkával, že talent není tak důležitý jako vytrvalost a houževnatost. Sám Kroc trpěl cukrovkou, takže musel dodržovat dietu. Líbilo se mu, jak zní jméno jeho řetězce, věděl, že jeho české příjmení by mu slávu nepřineslo. Na jazyk předků však nezanevřel a češtinu ovládal velmi dobře. Jeho podnik se rozrostl neuvěřitelným způsobem, k roku 2021 bylo na světě 41 0031 poboček, najdeme je i v tak konzervativní zemi, jakou je Saúdská Arábie. To také zapříčinilo, že se cena Big Macu stala ekonomickým ukazatelem. Stručně řečeno, cena Big Macu se stala ukazatelem, který vyjadřuje sílu konkrétní světové měny.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Nedostatek vitaminu B12 může vést k vážným nemocem. Perniciózní anémie je strašák