Křeč je bolest, které se opravdu chceme vyhnout. Pomohou i jednoduché detaily

Znáte tu bolest. Najednou vám nohou proletí křeč a síla stahu svalu se neustále zvyšuje. Přemýšlíte, do jaké míry je možné zajít, aniž by sval praskl. Takový stav může trvat poměrně krátce, ale jindy si jej “užijete” i několik minut. Čím to je a jak se křečím - zvláště v nohou - vyhnout?

Křeče vznikají z nejrůznějších příčin a odstranit všechny se asi nikdy tak docela nepodaří. Za vznikem křečového stavu může stát například dlouhodobá nebo i kratší, ale velmi intenzivní zátěž. Jistě to znají sportovci, kteří přecení svoje síly třeba při tréninku. Stejně tak ale ke vzniku křečí může vést zcela opačný stav, tedy dlouhodobé sezení v nesprávné pozici. Nepomůže ani nevhodná obuv, která může buď po delší době sama k projevu křeče přispět, nebo se odrazí na stavu páteře - a tam je také jedna z možných příčin velmi bolsetivých stavů, kterým bychom se chtěli vyvarovat. Křeč pak může přijít třeba i v noci, zkrátka kdykoliv.

První pomoc

Bolest je to někdy opravdu urputná, ale jak si od ní co nejrychleji a nejefektivněji pomoci? Lékaři radí hlavně zachovat klid. To se sice velmi dobře radí, ale pokud máte pocit, že vám nohu trhá vzteklý pes, není to tak jednoduché. Nicméně právě klid může dokonce zachránit život třeba v případě, že se křeč dostaví při plaveckém tréninku. Další radou lékařů je natažení postiženého svalu, což je opět trochu složitější a po určitou chvíli snad i bolestivější. Na druhou stranu tato taktika ale skutečně pomáhá.

Kde najdeme minerály? Přírodní zdroje hořčíku: slunečnicová semínka, mandle, kešu oříšky, celozrnné výrobky, fazole a špenát. Draslík: sušené meruňky a fíky, mrkev, brambory, fazole, špenát. Vápník: mléko a mléčné výrobky, mořské ryby, fíky, mandle, fazole.

Křeč v lýtku

Pokud vás postihne křeč v lýtku, je dobré, jak bylo uvedeno, sval natáhnout. Ten lýtkový se nejlépe protáhne tím, že uchopíte rukou prsty u postižené nohy a snažíte se je s celým chodidlem co nejvíce napnout směrem nahoru (tedy k hlavě).

Křeč ve stehně

Bohužel se někdy může stát, že se do křeče dostane i stehenní sval. Ani to samozřejmě není vůbec nic příjemného a rádi bychom si od bolesti ulevili co nejdříve. V tomto případě je dobré, pokud je to možné, lehnout si na podložku a pokusit se nohu co nejvíc protahovat.

Když bolest přetrvává

Jestliže se nepodaří se bolestivosti svalu úplně zbavit, mohou pomoci opatrné masáže nebo i koupel v teplé vodě. Každopádně bychom se i po odeznění takového stavu měli ještě nějakou dobu vyvarovat pohybu, který křeč způsobil. Mohla by se totiž poměrně rychle zase vrátit.

Důležitý je také vitamín D, díky němuž se správně vstřebává vápník. Najdeme ho v tučných rybách (rybí olej), másle či mléce. Pro jeho tvorbu je nutné i sluneční záření. V zimním období se proto doporučuje podávat vitamín D synteticky.

Proč křeče vznikají?

Všechno má svoji příčinu a křeče samozřejmě nejsou výjimkou. Jedním z možných důvodů, proč se svaly nepřirozeně stáhnou, je nedostatek hořčíku v těle. Neměli bychom proto zapomínat na pravidelný přísun minerálů ve správném poměru. Řeč je zejména o draslíku, vápníku a již zmiňovaném hořčíku. Pro dobré vstřebávání vápníku je potom velmi důležité zásobení těla také vitamínem D. Důvodem vzniku křečí může být i dehydratace organismu, tedy nedostatečné zásobení těla vodou. Proto nezapomínejme na pitný režim!

Pozor na zdravotní rizika

Křeče mohou ale vznikat i z jiných příčin, které jsou daleko vážnější a mohou znamenat ohrožení zdraví nebo dokonce v některých případech i života. Může se například jednat i o sníženou hladinu cukru v krvi - tak zvanou hypoglykémii - a to už je stav, s nímž si opravdu nesmíme zahrávat. Křečí se projevuje také epileptický záchvat, ať již jde o onemocnění vrozené nebo získané například po úrazu hlavy. Ke křečím mohou vést i nádorová onemocnění, křečové žíly nebo u dětí stavy při vysokých horečkách - tak zvané febrilní křeče - případně otravy jídlem nebo i návykovými látkami. V každém případě, kdy máme jakoukoliv pochybnost, je tak třeba navštívit lékaře a žádat komplexnější vyšetření.