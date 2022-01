Jak vám mohou pomoci CBD, CBG a CBN kapky?

Jedná se o látky obsažené v konopí, na jejichž vstřebávání je lidské tělo perfektně uzpůsobné, disponuje totiž takzvaným endokanabinoidním systémem. Tato vzájemně provázaná síť receptorů je rozmístěná po celém těle a pomáhá ho udržovat v perfektní rovnováze. A právě odtud se odvíjí zdravotní účinky jednotlivých kanabidoidů.

Na trhu se běžně setkáte se třemi hlavními zástupci této skupiny – kanabidiolem (CBD), kanabigerolem (CBG) a kanabinolem (CBN). Ačkoliv se jedná o podobné látky, jejich konkrétní přínosy se lehce liší. Pojďme si tedy jednu po druhé představit!

Kanabidiol (CBD)

Pokud bychom měli jmenovat nejznámější a nejprobádanější kanabinoid, bylo by to určitě CBD. To se během vědeckých studiích opakovaně ukázalo jako velmi účinné při mírnění bolesti, v rámci úzkosti a deprese nebo například při léčbě akné. Obvykle je dostupné ve dvou formách, a sice:

Full Spectrum – kromě CBD se v produktu nachází i další kanabinoidy obsažené v rostlině konopí (včetně THC v zákonem povoleném množství < 0,2 %), které podporují jeho účinek;

Izolát – čisté CBD bez jakýchkoliv dalších kanabinoidů či jiných látek, které se běžně vyskytují v konopí (tedy i zcela bez THC).

Nejoblíbenější formou konzumace kanabidiolu jsou CBD oleje – snadno se totiž dávkují a mají rychlý nástup účinků. Jediné, co každému nesedí, je samotná chuť oleje. Ale i s ní se dá leccos dělat, existují totiž i ochucené varianty. Velmi oblíbený je například CBD olej s příchutí jahod, které je dosaženo zcela přírodní cestou.

Kanabigerol (CBG)

Pomalu ale jistě se do popředí dostává také kanabigerol, který se taktéž prodává v různých formách. Tou nejoblíbenější jsou ale opět CBG oleje.

Jak naznačují výzkumy, užívání tohoto kanabinoidu může pomoci při léčbě zánětlivých onemocnění střev a močového měchýře. Mimo to má velký potenciál přinést úlevu od akutní i chronické bolesti a povzbudit chuť k jídlu. Není tedy divu, že na něj spousta uživatelů nedá dopustit.

Kanabinol (CBN)

Relativní novinkou ve světě konopných produktů jsou CBN oleje. Co se týče studia jejich účinků, lékaři a vědci jsou teprve na začátku. Nicméně jak provedené studie, tak i spokojení uživatelé opakovaně potvrzují jeho pozitivní efekt na spánek. Pokud tedy večer nemůžete usnout nebo se ráno budíte unavení, kanabinol je pro vás perfektní volbou.

Na závěr musíme zmínit hlavní přednost konopných produktů – nejsou návykové a ve většině případů jejich užívání nedoprovázejí žádné nežádoucí účinky. Stačí začít s malou dávkou, pozorovat své tělo a můžete si benefity těchto přírodních doplňků stravy užívat zcela bez obav.

