Přestaňte se vymlouvat! Kurzy angličtiny lze absolvovat kdekoliv

Dveře jazykových škol jsou teď sice zavřené, ale mnohé z nich vedou kurzy angličtiny online. Ano, teď uprostřed semestru by bylo těžké se do nějakého kurzu začlenit, ale mnohé jazykovky nabízí také individuální hodiny a v těch se lektor přizpůsobí přímo vašim znalostem. Také můžete zkusit prohlédnout různé facebookové skupiny. Spousta učitelů či rodilých mluvčí nyní sedí doma, a tak nabízejí výuku jazyka za dobré ceny.

Využijte volný čas na kurzy angličtiny

Na internetu se dá najít spousta materiálů pro výuku angličtiny a mnohé z nich jsou k dispozici zcela zdarma. Současná situace vás přímo vybízí, abyste jich využili! Když už musíte sedět doma, věnujte čas něčemu užitečnému. Co myslíte, budete na konci karantény chtít vzpomínat na to, jak jste seděli u televize a jedli brambůrky, nebo na to, že jste udělali pokrok v angličtině?

Vyhlédněte si dobrou jazykovou školu

Všechno zlé jednou pomine a je vysoce pravděpodobné, že příští semestr (od září) už poběží výuka zase normálně. Proto na nic nečekejte a pusťte se do průzkumu. Zjistěte, jaká jazyková škola nabízí kurzy, jež by vám vyhovovaly. Máte spoustu času poptat se známých a vyhledat si recenze na internetu, abyste zvolili tu nejlepší.

Jazykové kurzy Praha nabízí různé jazyky

Rozhodně nemusíte zůstat jen u angličtiny. Ta je v dnešní době nutnost, a pokud chcete opravdu zaujmout, potřebujete ještě něco navíc. Jednu z největších nabídek vyučovaných jazyků v Praze má Institut jazykového vzdělávání (IJV). Funguje už 15 let a ani koronavirová krize ho nepoložila. Na širokou nabídku kurzů od září se můžete spolehnout, stačí si jen vybrat, které jazykové kurzy Praha by odpovídaly vašim snům i životním plánům. Znalost jazyka totiž může váš život obrátit úplně jiným směrem.