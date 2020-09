Sládek pivo vaří, výčepní ho dělá. Jeho chuť je jiná v pivovaru a jiná v hospodě

Nejčastější mýty a pravdy okomentovali odborníci od fochu. Protože kdo jiný může věci uvést na pravou míru než ti, kteří jsou přímo u zdroje. Nechceme vám ale kazit iluze. Takže pokud chcete zůstat ve sladké (vlastně hořké) nevědomosti, dál už raději nečtěte.

Desítka má deset procent alkoholu a dvanáctka dvanáct

Ne! Tak tohle je poměrně rozšířený omyl. Pokud by ve "dvanáctce" bylo 12 % alkoholu, tak bychom už po jednom kousku vypadali pěkně pod obraz. Čísla 10, 11, 12 a podobně označují stupňovitost piva, která je, velmi jednoduše řečeno, dána množstvím sladu použitého k jeho výrobě. Pokud je pivo označeno jako 12, obsahuje mladina 12 procent sladových látek, především cukrů.

„Mladina je meziprodukt při výrobě piva, který opouští varnu. Neobsahuje žádný alkohol, ten vzniká až během hlavního kvašení činností pivovarských kvasnic. A čím je tato stupňovitost vyšší, tím je pivo i chuťově plnější, což poslední dobou vyhledává čím dál více lidí,“ vysvětluje sládek Pavel Zítek a dodává: „Obsah alkoholu pak závisí na koncentraci cukru v mladině (dříve původní stupňovitosti) a mírou jeho prokvašení. Například naše desítka má 4,3 procent a dvanáctka 5,2 procent alkoholu.“

V zakaleném (nefiltrovaném) pivu je víc minerálů

Pravda! To, že je pivo zakalené, ještě neznamená, že je zkažené (tedy pokud na něj nekoukáte skrz špinavé sklo půllitru). Zakalené je například pivo, které na konci výroby neprošlo filtrací. „Z nefiltrovaného piva totiž nebyly odděleny pivovarské kvasinky, proto je chuťově bohatší a obsahuje i více vitamínů skupiny B i minerálů. Vyšší obsah minerálních látek závisí na množství přítomných kvasinek,“ potvrzuje Věra Hönigová z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.

Sládek pivo vaří, výčepní ho dělá

Pravda! Zní to jako pradávná výmluva pivovarů, vážně to tak je. Když ochutnáte pivo přímo v pivovaru a to samé v hospodě, kde ho řádně neskladují nebo nečistí trubky, je to sakra rozdíl. V mnohých hospodách je pivo skvělé, jako byste ho pili u nás v pivovaru. Některé hospody však potřebují péči o pivo a dovednost čepování zlepšit.

„Tam, kde je zájem, se snažíme pomoci. Učíme výčepní pivo čepovat a starat se o něj. Vždyť je to hrozná škoda, když si lidi na pivu nepochutnají,“ říká Pavel Zítek, který pracoval dlouhá léta jako sládek a nyní jako zkušený pivovarský jezdí po českých a moravských hospodách a školí výčepní, jak se o pivo starat a jak ho správně čepovat.

Po pivu se tloustne

Ne! Tedy to jsou řeči. Například nejnovější studie University College London vztah mezi nárůstem tělesné hmotnosti a pitím piva nepotvrdila. Podle zkoumání této univerzity má neblahý vliv na zvyšování váhy nárazové pití většího množství alkoholu a samozřejmě nedostatek pohybu. Pivo je spíše koktejl nutričně významných látek.

„Je pravda, že hořké chmelové látky obsažené v pivu podporují trávení a zvyšují apetit. Takže se spíše tloustne po jídle, které člověk povzbuzen pitím piva sní. Pro zajímavost: energetická hodnota výčepního piva je pouze asi 130 kJ/100 ml, zatímco červené víno má dokonce 300 kJ/100 ml,“ dodala Hönigová.

