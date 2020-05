Šťastné dítě ve dne v noci

Snem každého rodiče je mít šťastné a spokojené děti. Mezi rodičovské touhy patří vidět úsměv na tváři našich milovaných, a to nejlépe ve dne v noci. Toužíme po tom, aby naše děti neměly žádné trápení, aby neměly důvod k pláči, toužíme po tom, aby byly šťastné. I přes všechna ta přání musíme ale počítat s tím, že trápení a několik slziček přijde. Dokud jsou ale naše děti ještě malinké, máme několik možností, jak množství slziček snížit na minimum a společně si užívat spokojených chvil. Jak mít doma dítě šťastné ve dne v noci? Od probuzení, po usnutí a vlastně i po celou noc? My jsme v tom s vámi, celý den a celou noc. Pojďme na to!

Když den začíná

Sluníčko svítí skrze závěsy a nový den je tady! Často se miminka probouzejí dříve než my. Mají hlad, chtějí pomazlit a nebo se jim už jednoduše nechce spinkat. O tom ale nemusíme více říkat asi žádnému z rodičů. Všichni to moc dobře známe! Kolikrát miminko pláče, když se mu něco nelíbí. Ne vždy ale poznáme ten pravý důvod. Někdy to může být hlad, pobolívání bříška, rostoucí zuby nebo třeba mokrá či tlačící plenka.

Až miminko otevře oči a poprvé vás v novém dni uvidí, usmějte se na něj! Usmívejte a povídejte si s ním neustále. Nejen, že si s miminkem ještě více upevňujeme vztah a prohlubujeme pouto, ale může to mít dobrý vliv na činnosti, které se neřadí na seznam těch oblíbených. Převlékání, stříhání nehtů, smrkání nebo třeba každodenní přebalování. A právě upoutat pozornost miminka nám může s těmi nepopulárními činnostmi hodně pomoci.

Není to jen zmíněná pozornost miminka, kterou si získáme a život nám mnohdy usnadní. Například přebalování si můžeme ulehčit i sami. Během pár vteřin se dá zvládnout s pomocí plenkových kalhotek, které vypadají jako natahovací kalhotky. Šetrné k dětské pokožce a ideální ke snadnému používání jsou například ty od značky Pampers. Pampers Pants nám ušetří spoustu práce a nervů. Díky širokému a hebkému pásu po celém obvodu se plenkové kalhotky snadno oblékají i svlékají a skvěle padnou každému miminku. Nebudeme už muset odhadovat, jak na plence nejlépe zalepit „lepítka” tak, aby miminko plenka netlačila na bříško, zároveň ale, abychom plenku nenechali až moc volnou. Přebalení nám zabere pár vteřin a můžeme se s úsměvem vrhnout do nového dne.

Papat, papat!

Neustále jsme ve střehu. Kontrolujeme děti, zda mají vše, co potřebují. Suchá plenka, bezpečí, plná a spokojená bříška... A právě hlad a bříška našich nejmenších budou spolu se suchou plenkou po nějakou dobu tématem číslo jedna. Mami, papat, papat! Pokud máme miminko malé a kojíme, či mu podáváme kojenecké mléko, není moc prostoru vymýšlet nějaké speciality. Když nám ale náš milovaný andílek už trochu povyroste a je čas, aby ochutnal něco jiného, můžeme se do toho pustit. O čem, že to teď mluvíme? O vaření! „Je známo, že výběr jídla v raném dětském věku ovlivňuje imunitní systém a také funkci mozku. Příkrmy je doporučováno zavádět u plně kojených dětí od ukončeného 6. měsíce věku. Klidně můžete připravit příkrm z jednoho druhu zeleniny (mrkev, brambory, brokolice) a podávat ho prckovi lžičkou, “ doporučuje neonatoložka MUDr. Soňa Šuláková.

V průběhu dalšího měsíce se dá pokračovat vícedruhovými zeleninovými příkrmy a přidat varianty se zeleninou a masem. Počítejte s tím, že někdy dítě musí ochutnat nové jídlo 90-100x, než si na novou chuť zvykne. Pozor je potřeba dávat na příjem soli, naopak bylinky jsou povolené. Se změnou charakteru stravy se změní i stolice dítěte. „Je dobré vybrat si plenku, která neprosákne jen tak, a navíc netlačí na napapaná bříška. I v tom je výhoda Pampers Pants. A víte, co udělá už starším jedlíkům největší radost? Třeba těstoviny na sladko s mákem, “ radí lékařka Soňa Šuláková.

Kdo preferuje moderní kuchyni, může zkusit připravit pohanku nebo oblíbenou bezlepkovou quinou. Výzkumy navíc ukazují, že pokud s dítětem sedíte 3x týdně u jednoho stolu a jíte společně celá rodina, dítě lépe přijímá potravu a do budoucna má lepší stravovací návyky a sklon jíst zdravě. „Zajímavé je i to, že vaše dítě vnímá už v bříšku, co ráda jíte a podle toho si vytváří chuťové preference později po narození,“ doplňuje Soňa Šuláková.

Je čas se protáhnout

Několikrát přebaleno, napapáno, po jídle řádný odpočinek? Je na čase pohyb! Smát se, cvičit, tancovat, blbnout, jednoduše rozhýbat tělo. A to všechno můžeme dělat společně. Spojíme dvě věci. Naše postava bude dostávat zase ty krásné tvary a děťátko bude mít tolik potřebný pohyb a dávku každodenní zábavy.

Neurčujte si přesný čas cvičení, začněte kdykoli, kdy bude příležitost, nálada a prostor. Cvičit můžeme i několikrát denně. Variant je nespočet. Dnešní den věnujeme třeba zvířátkům. Protahovat se jako kočička, lézt po čtyřech jako pes, být velký jááááko slon! Cvičení přizpůsobte věku svých dětí a vždy myslete na jejich pohodlí a komfort. Nedělejte nic, co by jim mohlo být nepříjemné. Určitý komfort a pohodlí zajistíte… ano a už je to tu zase, komfort dítěti zajistíte suchou a dobře padnoucí plenkou, nezapomeňte ji zkontrolovat i před cvičením. Uvidíte, že miminku nebude už nic bránit v úsměvu.

Maminko a tatínku, chci slyšet váš hlas

Slyšet hlas svých rodičů zklidní každé dítě. Miminko je na náš hlas natolik zvyklé, že mu dodává pocit jistoty a bezpečí. Využití hlasu nemá konce. Poslouží k zábavě, učení, uspání, díky intonaci miminku také jasně nastavujete mantinely. Je zcela přirozené a správné někdy hlas posadit trochu jinak, například, když miminko bude dělat, co by nemělo a je to pro něj nebezpečné. Nebojte se dítěti jasně vysvětlit, že něco dělat nemá a hlas mírně zvednout.

Hlas, respektive mluvení na vaše nejmenší, vás bude doprovázet každý den, nebojte se ho ale využít i kreativně. Obyčejné čtení se může změnit v zábavné divadlo, počítání nebo poznávání barev v legrační básničku nebo dokonce písničku. Natrénovat můžete společné vystoupení. Vy se ujmete hlavní role a váš drobeček vás bude doplňovat. Ze začátku to mohou být pohyby, slova a později i věty. Své vystoupení můžete v průběhu času rozšiřovat, přidávat další a další části. Klidně se nebojte zapojit i domácí hudební nástroje-lžičky, hrnce a pánvičky. Vytvoříte si tak svou domácí rodinnou hymnu. Bude jen vaše a vašich nejmenších, váš unikát.

Dobrou noc a krásné sny

Sluníčko pomalu zapadá a je čas dát děti spát. Oproti spontánnosti se cvičením, tedy cvičte a smějte se, kdy se vám zlíbí, je spánku dobré dát řád. Dávejte děti spát zhruba ve stejnou dobu. Nezapomeňte na pravidelný rituál, kterým může být koupel nebo jemná masáž. A na noc i novou plenku. Stejně jako miminko den s novou plenkou začíná, tak by mělo jít s novou čistou plenkou také spinkat. I my si vybíráme na spaní to nejpohodlnější pyžamo, netoužíme se probudit s otlačenou gumou na boku a těsné pyžamové kraťásky nám klidný spánek nepřinesou. Také miminko bude lépe spinkat, pokud ho plenka nebude tlačit na bříšku. Obvod bříška se může v noci měnit v souvislosti s dýcháním a příjmem potravy, takže se může stát, že z plenky, kterou jste mu dali před spinkáním, jakoby v noci vyroste. Dobrým řešením jsou plenkové kalhotky, které se dětskému bříšku přizpůsobí, a zajistí tak klidné spaní bez tlačení. Dopřejte sobě i miminku pohodlí a užijte si krásné sny!

