Založení s.r.o. – sami nebo s pomocí?

Rozhodli jste se pustit do podnikání naplno a přemýšlíte nad založením s.r.o.? V tomto článku se podíváme na to, jaké výhody a nevýhody má založení s.r.o. svépomocí oproti založení odbornou agenturou.

Založení společnosti s ručením omezením není v dnešní době ničím neobvyklým. Naopak, jedná se o nejrozšířenější obchodní společnost v České republice, přičemž ze strany legislativy lze zaznamenat snahu její pořízení co nejvíce zjednodušit tak, aby byla skutečně dostupná každému. S novým občanským zákoníkem se snížila povinná výše základního kapitálu z 200 000,- Kč na pouhou 1,- Kč na každý podíl. Novela notářského tarifu přinesla zase možnost založit si tzv. stoeurovou s.r.o., čímž se náklady na pořízení jednoduché společnosti s ručením omezením ještě snížily. Při jejím zakládání je však nadále třeba dbát platných právních předpisů, proto mnozí z opatrnosti stále častěji přenechávají tento úkol některé z řady odborných agentur.

Profesionálové, kteří se specializují na zakládání společností, vám pomohou zvolit optimální výši základního kapitálu, poradí s výběrem obchodní firmy nebo vám navrhnou společenskou smlouvu na míru. Vy se tak vyhnete běhání po úřadech a minimalizujete i pravděpodobnost výskytu chyby, která by v krajním případě mohla znamenat i prohlášení společnosti za neplatnou.

Chcete-li však náklady za pořízení společnosti stlačit na minimum, budete se muset spolehnout na pečlivou četbu právních předpisů nebo se rovnou vrhnete hledat inspiraci a návody do internetových diskuzí, což však rozhodně nemůžeme doporučit. V každém případě se neobejdete bez návštěvy notáře, který sepíše zakladatelské právní jednání do notářského zápisu. Předem byste rozhodně měli mít rozmyšlenou výši základního kapitálu, název společnosti a další zákonné náležitosti. Následný zápis do obchodního rejstříku můžete ponechat na notáři nebo si podat návrh na prvozápis prostřednictvím elektronického formuláře sami. Návrh je však potřeba doplnit povinnými přílohami, aby byla společnost do rejstříku vůbec zapsána. V opačném případě vás rejstříkový soud vyzve k doplnění. Zápisem do obchodního rejstříku vznikne společnost jako subjekt práva.

Pokud nevládnete právním jazykem a paragrafy vám nic neříkají, nelze než doporučit vyhledat při zakládání s.r.o. pomoc profesionálů, zejména pokud spěcháte. Funkční společnost můžete mít během několika pracovních dnů, přičemž pro vás zajistí např. i živnost, registraci k dani, popř. nabídnou i možnost virtuálního sídla a další služby. A v případě, že se v budoucnu rozhodnete společnost převést nebo úplně zrušit, pomohou vám i se sepisem převodních smluv nebo prováděním likvidace společnosti. Získáte tak spolehlivý kontakt pro všechny eventuální změny ve společnosti.