Milujete veterány? Závod historických aut 1000 mil československých je po roce znovu tady

Přes 100 historických aut se zúčastní připomínkového závodu 1000 mil československých mezi Prahou a Bratislavou. Jízda navazuje na tradici závodu stejného názvu ze 30. let 20. století. Třídenní závod veteránů vyrobených před druhou světovou válkou odstartoval před Autoklubem ČR v pražské Opletalově ulici.

Milovníci historických aut by měli dobře sledovat silnici - třeba se jim poštěstí uvidět historické unikáty

„Obnovujeme tak tradici programu závodu, který naposledy startoval u Autoklubu před 85 lety,“ uvedl prezident autoklubu ČR Jan Šťovíček. Auta, mezi nimiž jsou například závodní speciály Bugatti, Mercedes, Škoda či dva vozy ze sbírek Národních technického muzea, startovala v minutových intervalech.

Dopravní uzávěry

Kvůli závodu uzavřeli organizátoři závodu Opletalovu ulic, a to až do chvíle, kdy ze startu odjelo poslední auto. V hlavním městě jsou vyznačeny objížďky a na dopravu dohlíží policisté, pro řidiče by tedy neměl závod představovat větší dopravní komplikace.

Odpoledne v Bratislavě

Auta pojedou v běžném silničním provozu, dopravu mezi Prahou a Bratislavou by závod omezit neměl. Cíl první etapy bude odpoledne v Bratislavě na Hviezdoslavově náměstí. Další den startuje slovenská část závodu z Bratislavy na Pezinskou Babu a zpět, při které pojedou účastníci jízdu pravidelnost. V sobotu se vydají auta zpět do Prahy. Odpoledne si je bude moci veřejnost prohlédnout před Národním technickým muzeem, kde bude konec závodu a vyhlášení vítězů.

Navazují na tradici

Retro jízda, kterou pořádá Veteran Car Club Praha každoročně od roku 2015, obnovuje tradici slavného automobilového závodu ze 30. let minulého století. Rychlostní závod cestovních automobilů se konal na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Bratislava - Praha a účastníci ji absolvovali dvakrát, celkově tedy téměř 1600 kilometrů. Organizátoři prvorepublikového závodu, který byl obnoven krátce v 70. letech a pak v roce 2015, se původně inspirovali italskými závody.

