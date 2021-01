Odstřel divokých prasat se nepovedl. Myslivci trefili jen jedno, prý za to může covid-19

„Protože je covid a ta lokalita je blízko Prahy, tak tady každý den potkáte ne desítky, ale stovky lidí, kteří chodí po lese, venčí psy nebo tahají sáňky,“ řekl Vlastimil Štěpán z Mysliveckého spolku Kytín pod Brdy. Zvěř se tak podle něj stahuje do míst, kde tolik lidí není. „Proto byl ten výsledek, že jsme střelili jedno prase a další dvě jsme jen viděli.“

Výjimka ze zákona

Myslivci se zaměřili na oblast mezi Malou Svatou Horou a Mníškem. Podle Štěpána šlo o pravidelně pořádanou naháňku, která se koná jednou, maximálně dvakrát do roka. Další podobné akce se zatím neplánují, mohou být ale individuální odlovy.

V minulosti myslivci v Mníšku stříleli prasata i na louce Pivovárka uprostřed města. Měli na to výjimku ze zákona, která umožňovala odstřel černé zvěře na nehonebních pozemcích. Přemnožená divoká prasata v Mníšku chodila i do centrálních částí, nechávala za sebou poničené louky, pole, ploty a zahrady. Radnice iniciovala koordinované naháňky na území od Mníšku po Vltavu a od Zbraslavi za Dobříš a instalovala odchytové klece.

Není to nic kritického

„V té době to bylo asi kritičtější, v současnosti se prasata samozřejmě občas objeví, ale nemyslím si, že je to ve větší míře, než je obvyklé,“ uvedl Štěpán. Poukázal na to, že v okolí Mníšku je hodně lesů a zvěř tam má dostatek prostoru. Kvůli většímu pohybu lidí v přírodě se podle Štěpána nyní může objevit i v některých částech města, protože tam má paradoxně větší klid. „Ale není to nic kritického, že by tady napadala prasata lidi a podobně,“ doplnil myslivec.

KAM DÁL: Divočák okradl nudistu, má být zastřelen. Lidé sepisují petice, prasnice má šanci.