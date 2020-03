Živnostníci jednorázově dostanou 25 tisíc. Kurzarbeit schválen limitovaně

Vláda České republiky přednesla nové finanční opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru ohledně živnostníků a kuzarbeitu. O co konkrétně jde?

Vláda vyplatí osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25tisíc korun, o původně deklarovaných 15 tisících každý měsíc ministryně Schillerová již nemluvila. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení.

Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent a loňské minimální hrubé příjmy 180.000 korun. Více a přesně na stránkách ministerstva financí.

Jako cíl ministryně deklaruje snahu, aby žadatelé získali peníze už během dubna. Podporu finanční úřad vyplatí na základě vyplněného formuláře, který bude zveřejněn do 3. dubna.

Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti bude správa přijímat přes datovou schránku, poštou, prostřednictvím podatelen a sběrných boxů umístěnými před finančními úřady.

Co kurzarbeit?

Vláda schválila pravidla kurzarbeitu. Potvrdila to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Úřad práce ČR bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci. Zde není zcela jasný výklad ani na stránkách ministerstva. Žádosti lze podávat od 6. dubna, postup bude časem na stránkách MPSV.

Ve zkratce: Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, ale jen (!) do 39.000 korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, ale opět s limitem, tentokrát do 29.000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy, odvody zaměstnavatel platí i nadále.

Jakmile podniky podle Maláčové mzdy vyplatí a zaplatí státu odvody, mohou požádat úřady práce o refundaci výdajů. Ministerstvo práce výdaje za dva březnové týdny spočítalo na 10,9 miliardy korun.

