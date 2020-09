Karel Schwarzenberg: K čemu setkání, když se předem vyžaduje odkývání prezidentova názoru?

Pan prezident prohlásil, že cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan byla „klukovská provokace“. Já si nemohu pomoci, ale byl jsem zvyklý na to, že se ústavní činitelé vzájemně takovýmito výrazy obvykle nečastovali. Je to nejen otázka zdvořilosti, ale také je to také otázka vysoce politická. Není dobré, když jeden ústavní činitel vědomě svými výrazy podrývá úctu k jiné ústavní instituci. Ale dnes se všecko mění a tyto manýry přispívají k celkovému úpadku našich státních institucí.