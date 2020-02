Nespokojená občanka píše ministryni Benešové: Justice je v hrozném stavu Vaší vinou, je mi zle z toho, co je možné

Kocourkov v justici, který již delší dobu pozoruji, mne velice znepokojuje. Je mi zle z toho, co všechno je možné, a mám vážnou obavu kam až to může dojít! Již několikrát jsem si říkala, že to již přeci není možné, ale zítřek mne přesvědčil, že je a může být ještě hůř.

To, co se děje po Vašem triumfálním nástupu do funkce a velice podivném odchodu z funkce Vašeho předchůdce (který ovšem pro nás, stádo, samozřejmě odešel zcela dobrovolně ), je už prostě na mne moc! Manipulace a tlak na státní zastupitelství, útlak ostatních profesí. Kam jsme to došli? Je tohle ještě demokracie nebo už stát s „Berlusconim“ v čele?! „Jsou čtyři ráno, ba i víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc,“ jak by zapěla slavná paní Hegerová.

Mám se stát anarchistou?

Opravdu po dnešku nemůžu spát a tedy přemýšlím co já, občan ČR , jež se musí podvolit vůli a moci státu, mám dělat, když vím, že stát nefunguje a spravedlnost neexistuje?! Odmítnout systém, autority, právní řád? Ano až tam jste mne dohnali. Mám se snad stát anarchistou? Ano, mám příznaky anarchisty - skepsi vůči vnuceným autoritám. Zároveň ovšem právní vzdělání a tedy ctím jakousi povinnost zákony dodržovat!

Ale to už prostě nejde, když denně mne tisk (závislý i nezávislý) masíruje novými a novými informacemi. Jak se manipuluje trestním řízením, jak se manipuluje informacemi, které nám davkujete jako tupému stádu (což bohužel vcelku jsme ), jak na jedné straně soudy odsuzují a ničí nevinné podnikatele střední třídy, (tedy třídy která tento stát živí) a na druhé straně tento stát předvádí neskutečnou šarádu ohledně trestných činů politických představitelů, kteří jsou právě u moci. Jediným cílem je zamést vše pod koberec, někam do rohu pod stůl, aby se na to časem zapomnělo a nikdo už vlastně nevěděl, jak to doopravdy bylo, a tedy se vlastně nic nestalo.

Hranice se díky Vám opět posunula

Díky Vám se posunula hranice toho, co už snad nemůže být ani možné, ale možné je. Však my se na to vyspíme, a nějak to zkousneme a poběžime ten svůj marný životní běh dále a časem určitě zapomeneme. Mám v sobě obrovskou skepsi a smutek nad tím, jak hluboko justice a spravedlnost v naší zemi klesla!

Dnes opravdu naději nevidím ani v demokratických volbách, neb stádem umí stát manipulovat díky zkoupeným médiím naprosto dokonale. Pusťte informaci, že zvýšíte důchody a rodičovské příspěvky a máte to v kapse. Že Vás a Vaše kamarády nebudu volit já a další stovky tisíc prozřelých lidí, vám může být jedno. Rozhodíte plakáty po okresních sídlištích a stádo půjde za vámi.

Snad ještě závěrem...

Jen jedna věc tuto republiku vyléčí, a tou je čas, neúprosný a spravedlivý k nám všem. Jen mi je trochu hanba,co se o této době budou učit naši potomci.. neb nejlepší by bylo, kdyby raději nic.

Děkuji za Váš čas, můj je také drahocenný, ale tohle jsem musela napsat.

- Iva Rychlá -