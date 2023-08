Co se dělo den před ruskou invazí v srpnu 1968: Američané o ní věděli předem

Letos uplyne 55 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Okupace, která měla potlačit uvolnění poměrů v Československu známé jako Pražské jaro. Okupace, která měla jen do konce roku 108 civilních obětí, do roku 1989 potom 402. Invaze, která jen během jednoho roku donutila k emigraci více než 100 000 lidí, do roku 1989 jich přibyly další desítky tisíc. Co se dělo den před invazí?