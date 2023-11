Jak vypadala kráska, která stála předlohou soše Svobody? Dnes by po ní muži šíleli

Socha Svobody je národním symbolem USA, který každý rok přiláká miliony návštěvníků. Ze svého podstavce na Ellis Island se dívá na New York. Oficiálně byla otevřena v roce 1886, v roce 1924 byla prohlášena za národní památku. Umělec Hidreley Leli Dião teď její tvář oživil.

Použil moderní technologii, aby si sochu znovu představil jako ženu z masa a kostí. Pozoruhodný obraz sdílel na sociálních sítích. „S příchodem umělé inteligence jsme si uvědomili, že téměř všechno je možné. Tak jsem se rozhodl oživit historické postavy,“ usmívá se Brazilec. V komentářích pod jeho dílem je spousta názorů, jeden se však opakuje: „Proč vypadá jako Penelope Cruz?“ ptají se lidé. Shodují se, že dnešní muži by po ní šíleli.

Někdo si myslí, že jde o muže

Když byla socha Svobody poprvé odhalena, začalo se okamžitě spekulovat o tom, komu se podobá. Někteří lidé navrhovali celebrity nebo jiná umělecká díla, zatímco jiní zašli tak daleko, že tvrdili, že jde ve skutečnosti o muže. Hlavně kvůli silné čelisti a velmi vážnému výrazu.

Je pravda, že zblízka může být její tvář docela skličující. Hledí vážně, odhodlaně. Neusmívá se, nemá jiskru v očích, ani nepózuje jako mnoho jiných ženských soch. Má to ale logiku – vždyť má vyjadřovat dlouhou a obtížnou cestu ke svobodě. Buď jak buď, můžete si být jisti, že předlohou rozhodně nebyl muž.

Je to sochařova matka?

Je těžké si představit, jak by socha Svobody vypadala ve skutečnosti. Toto video na Lady Liberty odkazuje. Mohla to být ona? Možná. Mezi spisovateli je běžné rčení – „pište, co víte“. V tomto případě bylo pro Bartholdiho myšlenkou vysochat to, co znal. Zdá se tedy, že je skutečně jen jedna osoba, které se socha Svobody nejvíce podobá. I když to nikdy formálně nepotvrdil, mnoho lidí si myslí, že existuje významná podobnost mezi uměleckým dílem a matkou Bartholdiho, Augustou Charlotte.

Ve srovnání s tváří sochy totiž vypadá portrét Charlotte Bartholdi téměř identicky. Přísné oči, dlouhý nos a pevná čelist dávají najevo, že musela mít na design nějaký vliv. Při vymýšlení návrhu sochy musel Bartholdi hodně přemýšlet. Naštěstí pro něj již existovala po celém světě řada postav a pomníků věnovaných svobodě. Každý z nich asi sloužil jako inspirace pro Bartholdiho konečný design.

