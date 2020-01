Nacistický Anděl smrti, který unikl spravedlnosti. Pokusy Josefa Mengeleho dodnes šokují

Druhá světová válka v mnoha lidech objevila ty nejhorší vlastnosti. Krutost a bezcitnost dosáhla svého vrcholu za ostnatým drátem koncentračních táborů. Ve zlu nacistické tyranie však jedno jméno vyčnívá, a to ve velmi negativním světle. Německý lékař Josef Mengele se totiž pustil do opravdu hodně špinavé práce.

Anděl smrti. Přezdívka, která se váže k jedné z nejzvrácenějších postav lidských dějin, je ještě eufemismem vedle toho, čeho byl doopravdy schopný. Nacistický režim skrze svoji diktaturu vraždil miliony nevinných a trnem v oku se Adolfu Hitlerovi stali hlavně Židé.

Koncentrační tábory se tak staly jedním z nejčernějších míst na mapě historie celé lidské civilizace. Konání Josefa Mengele je o důvod navíc, proč pohled na toto smutné období působí nadále tak trýznivě.

Premiant a hrdina

Při pohledu na předválečnou kariéru Josefa Mengeleho si nelze nevšimnout jeho studijních úspěchů. Postupně se stal doktorem filosofie a medicíny. Už od svých 21 let byl členem vojenských organizací spadajících pod SA a NSDAP. Od roku 1939 vstoupil do SS. V roce 1942 byl zraněn na ruské frontě a byl prohlášen za neschopného boje.

Jeho vojenská kariéra je ověnčena několika poctami. Získal Železný kříž prvního řádu a Železný kříž druhého řádu za statečnost. Vše si vysloužil na základě hrdinského činu, kdy pod nepřátelskou palbou zachránil dva členy posádky z hořícího tanku.

Hovořit však o Josefu Mengelem jako o hrdinovi je krajně nevhodné. Čeho byl tento člověk schopen, totiž dokázal od roku 1943, kdy svoji lékařskou praxi vykonával v Osvětimi. Pod jeho iniciativou se zde totiž odehrávaly morbidní a šokující experimenty, které nemají s lidskostí vůbec nic společného.

Hrůzná myšlenka

Byť je Josef Mengele znám hlavně kvůli svým zvráceným experimentům, je nutné dodat, že to byl právě on, kdo odsoudil vězně buď k tvrdé práci, na podivné experimenty či do plynové komory. Nejdříve svoji osvětimskou „kariéru” začal v roce 1943 jako vedoucí úseku Blle, kde bylo uvězněno romské obyvatelstvo. V srpnu roku 1944 bylo rozhodnuto, že je nutné tento tábor zlikvidovat, a tak byli všichni zajatci zplynováni.

Následně byl převelen na post nejvyššího lékaře hlavního tábora v Birkenau. 21 měsíců zde tak vykonával to největší zlo, které si lidská fantazie může představit. Za tuto dobu si také získal onu přezdívku Anděl smrti. Vše je nutné zasadit do kontextu. Adolfu Hitlerovi postupně docházelo, že k ovládnutí světa je potřeba více německých vojáků.

Vznikla tak šílená myšlenka, kterou Josef Mengele hodlal vyzkoumat. Uměle se pokoušel zvýšit pravděpodobnost, aby žena porodila dvojčata či vícerčata. Lékařské experimenty tak čekalo více jak 1 500 dvojčat, z nichž přežilo pouze 100 dětí.

To nebylo vše. Následující řádky jsou určeny pouze pro lidi s odolnější povahou. Pod vedením Mengeleho se totiž prováděly i jinak zvrácené pokusy. Lidé byli ponořováni do kotlů s vařící vodou, aby se zjistilo, jakou teplotu je člověk schopný ještě přežít. Nově narozeným dětem byla odepřena potrava, aby se zjistilo, jak dlouho je schopné přežít bez jídla.

Ti, co pokusy přežili, byli určeni k pitvě a někteří museli absolvovat pitvu zaživa. Mezi další podivnosti patřila jeho fascinace trpaslíky, na nichž také prováděl své řeznické experimenty.

Šílenec moci na svobodě

Někteří přeživší vězni na Mengeleho vzpomínali jako na šílence, který byl posedlý mocí, kterou jako lékař dostal. Jeho praktiky nikdo nekontroloval, a tak lidi svým konáním ponížil jen na schránku s orgány. Většinu operací prováděl bez umrtvení a vše obhajoval, že vše dělá ve jménu vědy.

Když opustil Auschwitz, nadále vykonával své pokusy v koncentračním táboře Gross-Rosen na zajatých sovětských vojácích. Už v dubnu roku 1945 uprchl na západ a byl zadržen jako válečný zajatec. Paradoxně mu neublížil ani fakt, že byl zajat pod svým pravým jménem. Spojenci totiž vůbec netušili, o koho se může jednat, a tak byl později propuštěn.

Mengele získal falešné doklady na jméno Fritz Hollman a několik let se skrýval v Horním Bavorsku. Za pomoci rodiny se mu podařilo v roce 1949 na jméno Ludwig Gregor uprchnout do Jižní Ameriky. Zde nějaký čas pracoval pro farmaceutickou firmu, ale zbytek života žil údajně v chudobě. Pochopitelně byl v zájmu několika lovců nacistů a v roce 1959 utekl z Argentiny do Paraguaye. Zbytek života strávil v Brazílii nedaleko města Sao Paolo.

Zemřel až v roce 1979, kdy při plavání utonul, buď kvůli křeči v nohou nebo infarktu. Jeho tělo bylo objeveno Mosadem až v roce 1985 a jeho identita určena podle DNA až v roce 1992. Jedna z největších zrůd druhé světové války tak zemřela bez trestu a na svobodě. Anděl smrti, který neměl slitování a konal pravděpodobně nejextrémnější lékařské experimenty, se dožil 67 let.