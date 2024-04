Šestiprstá královna s křivými zuby: Exhumace těla Anny Boleyn přinesla nový pohled na její tělo

Anna Boleyn, manželka krále Jindřicha VIII., neměla vůbec šťastný osud. I když ji její manžel zřejmě zpočátku velmi miloval a přál si, aby to byla právě ona, která se stane matkou jeho syna, a tedy i následníka trůnu, později se jí celý život převrátil naruby.

Takové zklamání – „jen“ dcera

Místo vytouženého syna se narodila dcera a králova manželka se začala ztrácet v beznaději, a dokonce se schylovalo k jejímu konci. Aby měl panovník pádný důvod odsoudit svoji ženu k trestu smrti a nadobro se jí tak zbavit, „schoval“ svoje rozhodnutí za údajnou nevěru, a dokonce snad i přípravu spiknutí proti němu samotnému.

Popravou sice skončil život zapuzené královny, ale mnozí měli i v dalších letech potřebu špinit její jméno. Třeba pomluvou, že měla na jedné ruce šest prstů, což se v historii vžilo natolik, že ji převzali i lékaři.

Šest královniných prstů

Jak to tedy vlastně bylo se šesti prsty královny Anny Boleyn? Jak ukázaly poměrně nedávné průzkumy, kdy bylo podle serveru The Tudor Chest její tělo vyzvednuto z hrobky a důkladně proskenováno, žádnou podobnou deformací panovníkova manželka netrpěla. Vezmeme-li navíc v úvahu pravidla tehdejší společnosti, je v podstatě vyloučeno, aby se žena s takovou odlišností stala královou manželkou. Proč?

Čarodějnice nebo chuďaska

Buď by byla považována za čarodějnici, nebo by byla pravděpodobně alespoň vyloučena ze společnosti. Určitě by se s ní král nechtěl nikde chlubit. Navíc první informace o královnině šestém prstu se objevily až v roce 1585, tedy téměř padesát let po její smrti, a to v knize Nicholase Sandera, jak uvádí také web sellymanormuseum.com. Je jistě pochopitelné, že by se za života Anny Boleyn o takovém problému veřejně nehovořilo, ale jak už to bývá, nějaká uštěpačná poznámka by se v dobových kronikách jistě objevila.

Zubatá ošklivka

Zmiňovaný Nicholas Sander měl na Annu Boleyn zjevně zkrátka spadeno a šlo o její reformační postoje. On sám byl proti takovým myšlenkám, a tak se snažil udělat všechno pro to, aby očernil rod Boleynů, ať to stojí, co to stojí, i kdyby měl lhát. Proto také do svého popisu královny vetkal dokonce i vyčnívající zub a nevzhlednou deformaci na krku. Jen těžko bychom mohli věřit, že by se král, který si mohl vybírat dívky z celé své říše, zamiloval právě do takové ženy.

Jak to bylo s potratem?

Ani to ale nebylo všechno. Ve snaze ospravedlnit později rozhodnutí Jindřicha VIII. ve chvíli, kdy poslal svoji manželku na smrt, se rozšířila zpráva, že plod, který nedlouho předtím potratila, neměl lidské tvary. Prý to byl důsledek incestu, když sám král tvrdil, že měla Anna poměr s vlastním bratrem. Ani o takové zvláštnosti ale dobové záznamy nehovoří. Autorem je – kdo jiný – opět Sander.

Někteří věřili, že je čarodějnice

Královna patrně skutečně nebyla mezi poddanými jednoznačně oblíbená, protože se kromě všech již popsaných pomluv objevovala dokonce také obvinění z čarodějnictví. Pravdou je, že Anna Boleyn žila v době, kdy nebyl problém něčemu takovému uvěřit. Když nakonec i její manžel připustil, že se dopouštěla smilstva, nebylo k takovým myšlenkám daleko. Vždyť přece čarodějnice dokázaly okouzlit a svést kohokoliv, tak proč ne dokonce vlastního bratra?

Možná se chtěla většina malých dívek stát princeznou nebo královnou, ale jakmile se začteme do historických kronik, jistě by mnoho z nás svoje přání hodně rychle přehodnotilo. Být královnou totiž nebyl vůbec žádný med.

