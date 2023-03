Socialistické hity, které dodnes straší. Které jsou horší než rána palicí?

Hvězdy české pop-music v osmdesátých letech dělaly první krůčky a nezastavily se ani po sametové revoluci. Český Slavík každoročně dokazuje, že mnoho plodů socialismu úspěšně dozrává v novém kabátku ještě dnes. Nemluvě o tom, co by si počala česká rádia, kdyby ze svých playlistů musela vypustit právě osudnou dobu osmdesátých let.

Ne každý autor tohoto hudebně zvráceného období měl to štěstí a stanul před prezidentem republiky, aby dostal státní vyznamenání. Mnoho zpěváků a zpěvaček jsou dnes legendami pouze v mlhavých vzpomínkách. Díky internetu však zažívají svůj, často nedobrovolný, comeback.

Hodně tvrdá vizitka

Internet je však mocný čaroděj a skladby, na které by možná i samotní autoři nejradši zapomněli, stále straší a škodolibě baví tisíce posluchačů na YouTube. Pojďme si připomenout dobu, kdy bylo normální složit hit z dílů automobilu, případně prostě postačilo ukázat pořádnou vizitku.

Kroky Františka Janečka přišly o Michala Davida, a tak přišel Jan Cézar. Jeho „Vizitka“ zažívá dodnes obrovský úspěch, ale místo aby lámala dívkám srdce, praská díky ní smíchem bránice.

Nezaměnitelný způsob dikce by socialistickému tvrďákovi záviděl snad i samotný James Dean. Po sametové revoluci však jeho kariéra nabrala strmý pád z vrcholu. O restart se pokoušel v 90. letech, kdy po republice cestoval se svojí Sexy show. Drsné hudební vystoupení bývalého dělníka bylo proložené výstupem striptérek, ale spíše než o úspěch šlo o smutný obraz úpadku bývalé a ne moc dlouhé slávy.

Nakonec si pohodlné místečko našel v reklamní agentuře a také jako spisovatel. Už z názvu jeho knih (Králožroutky, Grand Kundonyon) lze usoudit, že se bude jednat o velmi zajímavé literární pokusy.

Né pětku né

Kdo by zapomněl na roztomilého kloučka, který se tak poctivě snažil ve svém slavném hitu vykroutit z nespravedlivě udělené pětky. Pepa Melen oslovoval socialistickou mládež a ve školních lavicích tak podle slov, jejichž autorem je František Ringo Čech, měla zaznít dětská rebelie ve snesitelné míře.

„Né pětku né“ je pro Josefa Melena stigma na celý život. On se s ním však naučil prát. Kromě toho, že je rozhlasovým moderátorem, totiž pracuje jako odborník na bojové sporty. A faktem je, že pro někoho je dnes lepší dát si dobrovolně palicí po hlavě, než znovu slyšet tento song.

Československý Johnny Cash a americký emigrant

Osmdesátá léta skrývají opravdové perly, jejichž výčet by vydal na knihu. Jeden z nezapomenutelných hitů, nad kterými dodnes rozum zůstává stát, měl na svědomí československý Johnny Cash alias Ladislav Vodička. Country hvězda v jednom songu dokonale rozebrala celý náklaďák, aby svým posluchačům dokázala, jak tvrdý má řidič chleba.

Dokonalost absurdního prostředí podtrhává americký zpěvák Dean Reed, který místo toho, aby trpěl v kapitalismu, utekl pod socialistický přístřešek východního bloku. Život tohoto muže skončil tragicky. Zemřel při koupání v jednom z berlínských jezer. Zda šlo o nehodu, vraždu, či sebevraždu, však dodnes není jasné.

