Nejslavnější české hry, které dobyly svět. Roztomilý robůtek, a legendární Mafie

V herním průmyslu v současnosti létá neuvěřitelné množství peněz a zcela pochopitelně se s technologickým vývojem rodí mnoho nových vývojářských studií, které zvyšují konkurenci na trhu. Uspět tak není vůbec samozřejmé. To ostatně platí i pro české tvůrce, kteří zkoušejí štěstí se svými originálními nápady. Většina z nich zapadne ve stovkách her, které vychází každý den, ale najdou se i výjimky, co prorazí a slaví obrovský úspěch. Jaké české hry se tak staly populární po celém světě?

Mafie

Aktuálně se na trh vrací remake slavné české hry Mafie: The City of Lost Heaven. Odkazuje tak k legendární a pravděpodobně nejúspěšnější počítačové hře, která byla kdy vydaná v České republice. Rok 2002 znamenal pro designera Daniela Vávru revoluci.

Geniální hra s nezapomenutelným českým dabingem uspěla v celosvětové konkurenci a už jenom fakt, že si o 18 let později vysloužila designově vybroušenější remake, hovoří za vše. Vtipné, netradiční a po technologické stránce velmi inovativní dílo tak dnes získává znovu svoji pozornost v modernějším obalu. Najdete v ní i již zmíněný legendární dabing s několika výjimečnými hláškami. Hráči a kritiky oceněná původní Mafie byla první opravdu úspěšnou vlaštovkou, která vyletěla z českého vývojářského hnízda.

Amanita design

Uspět ve světě s malým vývojářským týmem není vůbec nic lehkého. Aby se to povedlo, musíte vytvořit dílo unikátního charakteru. Pozornost hráčů si musíte získat originálním a netradičním designem, vizuální stránkou, ale také příběhem. Jednoduchá a na pohled výtvarně dokonalá hra Samorost byla jen ochutnávkou světa, který vytvořil v čele studia Amanita design Jakub Dvorský.

Po roztomilém “trpaslíkovi”, který hledá na malých planetách svého psa a musí se prokousat několika logickými úkoly, přišel neméně kouzelný robot ze světa hry Machinarium. Tato hra se stala mezi hráči velmi oblíbenou. Spojila v jedno krásný vizuál, inteligentní úkoly, vtip a ojedinělý svět, který vás bavilo každou minutu sledovat a objevovat. Když se k tomu připojí úžasná hudba českého skladatele, který si říká Floex, herní hit je na světě.

Neméně úspěšná byla také hra Botanicula, která navázala na specifické kouzlo, vizuální podobu a humor předešlých her z dílny Amanita design. Svět rostlin, brouků a nebezpečných pavouků upoutal pozornost náročnějších hráčů po celém světě.

Úspěšné studio nadále produkuje nové hry jako třeba Chuchel, ale Machinariu a Botanicule se zatím nové výtvory ještě nepřiblížily. I tak lze hovořit o neuvěřitelném úspěchu, kterým se může toto maličké pražské studio pochlubit.

Vietcong

Hned po legendární Mafii vznikla další hra, kterou čekal celosvětový ohlas. Kdo nehrál Vietcong, jak kdyby nebyl. Válečná hra s dílny českého studia Pterodon a Illusion Softworks z prostředí vietnamské války v roce 1967 vyšla v roce 2003 a stala se celosvětovým hitem. Hra na svou dobu upoutala grafickým zpracováním, ale také hratelností a velkou škálou funkcí, které podobné hry v tehdejší době nenabízely.

Dokonale propracovaná dějová linie, charakteristika postav, ale také funkce jako léčení, rádiové spojení, ale také zajímavé mise včetně pestrých a odlišných lokací prostě nemohla prošumět herním světem bez povšimnutí. Nekonečné toulání vietnamským prostředím, kde číhá nebezpečí, v hráčích vždy vyvolávalo sklíčenost a projekt tím jen dokazoval, jak výjimečným dílem se stal. Zcela pochopitelně se tak hra Vietcong zařadila mezi nejvýznamnější počítačové hry s českým podpisem.

