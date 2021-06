Jeptišky nemají s Bohem nic společného. Jsou vytrénované nacisty, měly i mučící místnost, vzpomíná ikonická zpěvačka Lauperová

Cyndi Lauperová se narodila 22. června 1953 v New Yorku. Svoji kariéru odstartovala v polovině 70. let s pomocí kapel jako například Led Zeppelin, Jefferson Airplane a Bad company. Nyní je šťastně vdaná za amerického herce Davida Thortona, se kterým mají syna a vedou spolu relativně poklidný život. Lauperová už si prý šíleností užila dost.

Holky se prostě chtějí bavit

Měla talent, věděla to ona i její okolí. Netrvalo dlouho a založila si vlastní kapelu Blue Angel. V roce 1983 vydala dnes již notoricky známé písně jako She´s so unusual i její nejznámější pecku Girls just want to have fun. V překladu Holky se prostě chtějí bavit, což platilo i o ní samotné.

Je vůbec prvním umělcem, jehož čtyři singly z jedné desky figurovaly do pátého místa hitparádovém žebříčku (Top Five).

Obyčejná rozhodně nebyla. Zkrátka si jí nešlo nevšimnout. Její pověstné šílené outfity křičely „tady jsem!“ až za roh. V jejím šatníku nechyběla snad žádná barva z barevného spektra. Nebála se kombinovat cokoliv s čímkoliv a dovršit to stejně šíleným účesem. V oblibě měla zvláště tylové sukně a korále. Většina z nás by v takovém outfitu asi nevyrazila ani na karneval, ale ona to prostě uměla prodat.

Jako malou ji vyhodili z katolické školy, protože se její matka rozvedla. Pro Cyndi to ale bylo spíše vysvobození. „Tam jsem si uvědomila, že jeptišky nemohou mít s bohem vůbec nic společného,“ vzpomínala. „Myslím, že tyhle ženy byly vytrénované nacisty.“

„Myslím, že mučení bylo jejich koníčkem. Měly dokonce i mučící místnost. Pokud jste promluvili na kluka, tak vám daly takovou facku, že se vám zatočila hlava. Jednou jsem svojí kamarádce podrbala záda a ony to viděly. Jedna z nich přiběhla, hodila mě ke skříňkám a zmlátila mě. Řvala na mě, že jsem lesba, já jsem ale ani nevěděla co to znamená. Moje máma o tom nevěděla. Nikdo si zkrátka nechce připustit, že by jeptiška lhala.“

Neměla to lehké

Za její nekonvenční styl ji na vrcholu kariéry obdivovaly miliony. Nebylo tomu tak ale vždy. Jako malá holka se ve škole setkala spíše s opakem. Byla až moc "jiná", tak na ni házeli kameny. V 17 letech utekla z domova, aby unikla svému násilnickému nevlastnímu tátovi. Zmizela do Kanady, kde žila dva týdny v lesích se svým psem. Pak se přemístila do amerického Vermontu, kde dělala všechno možné, jen aby se uživila.

V roce 2016 bylo oznámeno, že Cyndi dostane svou hvězdu Hollywoodského chodníku slávy. Cermoniál se konal 11. dubna 2016.

Naučila se dělat si přátele všude, kde se objevila. „Lidé jsou zkrátka něco,“ konstatovala nadšeně. „Jsou to chodící knihy, každičký z nich!“ To je podle ní přesně ten důvod, proč byste s nimi měli mluvit, kdekoliv jste, na tom nezáleží, klidně i na záchodě! „Vždycky můžete s ženou ve vedlejší kabince prohodit pár slov, koneckonců, proč ne?“

Aktivismus

Její, přinejmenším netradiční, život a zkušenosti ji inspirovaly k celoživotní podpoře těch, kteří jsou dnes stejně "jiní", jako byla dříve ona sama. Skrze svou kariéru se snaží podporovat LGBT komunitu, bojuje za rovnost a práva gayů.

Zdroj: Rolling Stone

