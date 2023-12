Hořký konec herce Jiřího Zahajského: Na smrt čekal dlouhé tři týdny. Trápila ho neodpuštěná zrada?

Láska až za hrob může fungovat do té doby, než se objeví někdo jiný, kdo se postará o její rozklad. A přesně to se stalo i v partnerství Jiřího Zahajského a Kamily Moučkové. Tak dlouho se totiž Jana Brejchová snažila tvářit jako Kamilina nejlepší kamarádka, která chodí jen „na drby“, až si jednoho dne s sebou domů odvedla i Jiřího Zahajského.

Šmudla ze Sněhurky

Budoucí herec se narodil jen pár měsíců před oficiálním začátkem druhé světové války, v lednu roku 1939. Jeho první divadelní, tehdy ještě dětskou ochotnickou rolí byl Šmudla ve Sněhurce, ale tím to, jak dobře víme, rozhodně nemělo skončit, i když on sám si představoval svůj život v lese, v němž bude dělat hajného. Osud to ale zařídil všechno jinak.

Z divadla do divadla

Svoje profesionální herecké začátky pak spojil s divadlem E. F. Buriana a po dokončení DAMU přešel do vinohradského divadla, kde strávil další čtyři roky. Nejdéle ale diváky těšil jako člen souboru Činoherního klubu, kde se sešly takové herecké hvězdy, jako byla Libuše Šafránková, Petr Čepek, Jiří Kodet, Jiří Hrzán a další. Ve filmu se objevoval spíše v menších, přesto však dokonale ztvárněných rolích. Jednou z nejvýznamnějších pak bezesporu byla postava inspektora Trachty ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný.

Dvě lásky a velká zrada

Jiří Zahajský žil postupně se dvěma ženami a v obou případech si vybral partnerku tak říkajíc z branže. Jeho první láskou, s níž prožil víc než třicet let, byla legendární televizní hlasatelka Kamila Moučková, o jedenáct let starší dáma, která měla být původně jen jeho bytnou na přechodnou dobu. Když se uvolila ubytovat mladého herce, který si ještě v Praze po svém nástupu do divadla E. F. Buriana nestihl sehnat místo, kam by složil hlavu, nemohla tušit, jak dlouho s ní zůstane. A to i přes poměrně velký, tehdy nestandardní věkový rozdíl.

Vychovával nevlastní děti, otcem se nestal

Stejně jako první ženu svého života miloval Zahajský i její tři děti, které si do vztahu přivedla z předchozích manželství. Moučková s ním dokonce v roce 1968 otěhotněla, ale v tak hektickém roce si neuměla představit přivést na svět čtvrté dítě. Rozhodla se proto pro potrat, což jí muž jejího života a otec nenarozeného dítěte nijak nevymlouval. Prý tehdy jen prohlásil, že je to rozhodnutí, které musí udělat žena. Podle všeho doufal, že se stane otcem vlastního dítěte později. K tomu ale už nikdy nedošlo.

Janě Brejchové neodolal

Partnerství Jiřího Zahajského a Kamily Moučkové vydrželo víc než třicet let, přesně do té doby, než se svého kolegu rozhodla ulovit další žena. Tentokrát šlo o už třikrát rozvedenou Janu Brejchovou, mimochodem tehdy nejlepší kamarádku Kamily. Nebyl tak velký problém chodit na návštěvy, povídat si s přítelkyní a mezitím jen tak pokukovat po jejím muži. Jak už to bývá, netrvalo to dlouho a přeskočila pověstná jiskra, která celkem brzy rozbila dříve tak stabilní vztah. První Zahajského žena tohle své sokyni nikdy neodpustila a z nerozlučného přátelství se stala nenávist, jakou znají jen podvedené a opuštěné ženy.

Kruté poslední roky života

S Janou Brejchovou pak zůstal Zahajský až do konce svého života, dokonce se prvně a také naposledy v životě oženil. A byla to právě ona, která o něj pečovala v době, kdy bojoval se zákeřnou rakovinou prostaty, která jej trápila několik posledních let. Přibližně rok před jeho smrtí se mohlo zdát, že se nemoc přece jen vzdá a herci i jeho druhé rodině dá ještě šanci na další společný život v klidu a pohodě.

Tři týdny čekání na smrt

Bohužel však rakovina spíše nabírala síly na poslední, radikální úder, který přišel na konci června v roce 2007. Pouhé tři týdny poté, kdy zaútočila znovu, razantně a také naposledy, Zahajského tělo definitivně vypovědělo službu a herec svůj boj o život prohrál. Bylo mu tehdy 68 let a jeho ztrátu oplakala jak jeho manželka Jana Brejchová, tak i Kamila Moučková, pro kterou zůstal navždy životní láskou. Své sokyni ale do smrti nedokázala její zradu odpustit.

