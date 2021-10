Keanu Reeves: Po letech trápení konečně našel tu pravou

Není žádný sukničkář a výběr své partnerky rozhodně nebere na lehkou váhu. Dokazuje to jeho velmi krátká vztahová historie. Přesto se zdá, že hvězda Matrixu konečně našla tu pravou.

Jeho současnou přítelkyní je vizuální umělkyně Alexandra Grant. Spojila je jejich společná láska k umění, mohou prý „spolu sedět na zahradě a jen se bavit o umění celé hodiny“, jak informoval magazín Life & Style. „Dokonce se i společně věnují malbě a vytvořili spolu už spoustu krásných obrazů.“

Ačkoliv je jasné, že spolu velmi rádi tráví čas, je pro ně velmi důležité i to, aby každý z nich měl také chvilku pro sebe. Keanu a Alexandra jsou prý sice pár, ale zároveň jsou oba naprosto nezávislí. Mají tak nejspíše to nejlepší z obou světů, možná i proto jsou spolu tak spokojeni.

Keanu Reeves se dokonce veřejně vyjádřil o tom, že na Alexandře miluje to, že „je prostě svá a dělá si to svoje“. Není to prý zkrátka ten typ přítelkyně, co by na něj byla nalepená 24 hodin denně.

Jeden z jejich blízkých přátel dokonce potvrdil, že „Keanu a Alexandra mají opravdu ukázkový vztah“.

Před Alexandrou chodil Keanu v roce 1999 s malířkou Jennifer Syme. Později se jim dokonce i narodila dcera, ale bohužel byla mrtvá již při porodu a pár se krátce nato rozešel. Jeho bývalá partnerka poté zahynula v tragické autonehodě v roce 2001. Keanu se z toho šoku dlouho nemohl dostat a byl na tom psychicky dost špatně.

Později mu s tím ale pomohla právě Alexandra svým pozitivním přístupem k životu. Podporovala ho a pomáhala mu opět se dostat do normálu. „Někteří říkají, že nejen získala jeho srdce, ale také ho zachránila.“

Zdroj: Life & Style

KAM DÁL: Iva Pazderková se pochlubila vypracovanými břišáky. Po několika měsících drsného drilu je na co koukat