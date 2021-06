Kim Kardashianová prozradila recept na to, jak vydělat balík peněz. A přiznala pravdu ohledně svého porno videa

Oblíbená americká reality show Keeping Up with the Kardashians by nebyla tak úspěšná bez skandálu z roku 2007. Na veřejnost se dostalo pornografické video, které Kim natočila se svým tehdejším přítelem Williem Norwoodem. Show zobrazovala každodenní život slavné rodiny Kardashianových, jejich spory, problémy, ale i šťastné chvilky. Bez zveřejnění pornografického videa Kim Kardashianové by ale dnes tak úspěšná rozhodně nebyla.

Co když se zeptají děti?

To, že pořad pravděpodobně vděčí za svůj úspěch zmíněnému skandálu, přiznala i samotná Kim. „Myslíte, že by show měla takový úspěch bez publicity, kterou jí zajistil únik onoho intimního videa?“ Na otázku se jí zeptal televizní moderátor Andy Cohen ve své talk show, krátce poté, co byla show ukončena.

„Když se nad tím zpětně zamyslím, tak asi ne,“ odpověděla Kim. Kim Kardashian dále v pořadu i reagovala na to, co by dělala, kdyby se jí na tenhle úlet zeptalo některé z jejích dětí.

„Zatím se mě na to naštěstí neptaly. Za ta léta se také stalo naopak mnoho úžasných věcí, které to doufám trochu převážily,“ svěřila se. „Pořád je to ale něco, s čím budu muset žít do konce života.“

K penězům se může dostat každý

Ačkoliv by si modelka přála několik špatných věcí, které ve svém životě udělala, vymazat, věří, že ji každá z nich něco naučila. Všechno se podle ní děje z určitého důvodu. „Hodně jsem se poučila, zkrátka jsem dostala pořádnou lekci.“

Kardashianová a Norwood video natočili v roce 2002 na dovolené v Cabu. Oslavovali tehdy 23. narozeniny Kim, dnes je jim oběma 40 let. Video poté o pět let později zveřejnila společnost Vivid Entertainment s titulem Kim Kardashian, Superstar.

Později se Kim přiznala také k tomu, že si před natočením pověstného videa vzala tzv. taneční drogu, extázi. „Víte, ono dnes není těžké vydělat fůru peněz. Musíte mít jen nápad a dobré lidi kolem sebe. To jsou ty správné ingredience. Ale pak musíte ustát vše, co se začne dít. To je mnohem složitější.“

Zdroj: Page Six

