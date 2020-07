Život plný tragédií krasobruslařky Áji Vrzáňové: Komunisti ji nepustili na pohřeb otce, dcera zemřela po porodu

Vlastním jménem Alena Vrzáňová se narodila 16. května 1931 v Praze na Vinohradech a dnes si připomínáme pět let od úmrtí této legendární československé krasobruslařky, která okouzlila celý svět.

Velká sportovkyně od dětství

Od dětství byla Ája skvělou sportovkyní, milovala lyžování a věnovala se mu, co to jen šlo. S prvním sněhem bývala s rodiči na horách v Krkonoších, kde celou zimu brázdila kopce. Pak ale přišel k moci Hitler, nastala válka a rodina se už do Krkonoš nedostala. Maminka viděla, jak je Ája nešťastná, a také nechtěla dceřin sportovní talent zahodit, začala tedy hledat vhodnou alternativu. Napadlo ji bruslení, které ale malou Alenku v počátcích vůbec nebavilo.

Konec dětství začátek kariéry

Ke krasobruslení začala tíhnout až poté, co vyhrála první závody a okusila, jaké to je stát na stupních vítězů. Tenkrát jí nebylo ani dvanáct let a porazila i starší dívky. Začala na sobě tedy pracovat a docházet do bruslařského klubu, kde si ji vzal pod patronát trenér Karel Glogara. Pro Áju od té doby začal dril a skončilo dětství. Se vším jí naštěstí pomáhala maminka, díky níž to Ája nakonec ustála a se sportem nesekla. V patnácti už Ája sklízela ovoce a stala se poprvé mistryní Československa.

Tvrdé roky v Londýně

Hned po vítězství se jí ujal švýcarský trenér žijící v Londýně Arnold Gerschwiller, s nímž odjela na půl roku trénovat do Anglie. Trénovala tvrdě osm hodin denně, učila se anglicky a žila s ostatními krasobruslařkami v hostitelské rodině. Léta dřiny se vyplatila a roku 1947 Ája obhájila titul mistryně Československa. Následovalo třetí místo na Mistrovství Evropy a v roce 1949 zlato na Mistrovství světa v krasobruslení v Paříži.

Zákazy pro rodiče

Vysoká a nohatá Ája mezi ostatními drobnými krasobruslařkami sice vyčnívala, ale jako první předvedla dokonale elegantního dvojitého lutze a nechala tak za sebou favoritky z USA i Velké Británie. Ája se však z úspěchu musela radovat sama. Komunistický režim nedovolil jejím rodičům vycestovat do Paříže a úspěchy prožívat se svou dcerou.

Plánovaná emigrace

Na další šampionát do Londýna měla zavřené dveře už i sama Ája, která se s tím nechtěla smířit a rozhodla se, že do Anglie vycestuje stůj co stůj. Opět za pomoci své maminky uprosila úředníky, aby jí účast na mistrovství povolili. Ti souhlasili, ale musela podepsat dokument, který ji zavazoval k tomu, že po závodech zanechá kariéry a odjede trénovat dorost do Moskvy. To rozhodlo. A když Ája odlétala v lednu 1950 do Londýna, věděla, že už se domů nevrátí.

Útěk a žádost o azyl

I přes obrovský strach ji rodiče v jejím rozhodnutí podpořili a ona začala jednat. I přesto, že ji celé mistrovství hlídali agenti StB, nakonec se jí díky trenérově pomoci podařilo uprchnout a zažádat o politický azyl. Domů se už nevrátila.

Umučení otce a smutný pohřeb

Za pár měsíců se podařilo uprchnout do Londýna i Ájině matce, ale otec nenašel sílu. Když se pak později přece jen za dcerou vypravil, to už žila v USA, vydržel tam pár měsíců a odletěl zpět do vlasti. Tam si na něm komunisté doslova smlsli. Vyhodili ho z práce, zavřeli do uranových dolů, zabavili byt včetně všech Ájiných trofejí. Nevydržel všechen tlak a už roku 1978 zemřel. Ája nesměla přijet ani na jeho pohřeb.

Další tragédie v rodině

Poté, co se Ája přestěhovala do USA, její kariéra byla na vrcholu. Neměla na nic kromě krasobruslení čas, což odnášela její psychika. Až v osmatřiceti letech potkala muže, do kterého se zamilovala. Jmenoval se Pavel Steindler a brzy si ho vzala. Po svatbě Ája otěhotněla. V jejím věku to však bylo dosti rizikové, proto nakonec rodila předčasně a dcera krátce po porodu zemřela. Ája se zařekla, že žádné další dítě už nechce. Začala podnikat a po listopadu 1989 také přemýšlela o návratu do vlasti. To se jí nakonec podařilo a na Václavském náměstí ji vítaly desetitisíce lidí. Bohužel však také osmnáct let od svatby přišla o svého manžela, který zemřel na rakovinu. Ona sama se dožila čtyřiaosmdesáti let. Našli ji v jejím bytě v New Yorku po mozkové mrtvici.

