Tom Hanks, Halle Berry a další celebrity trpí nevyléčitelnou nemocí. Nevzdali to a inspirují miliony

Celebrity na našem seznamu trpí cukrovkou, ale rozhodně jí nedovolí, aby je jakkoliv limitovala. Všichni se tak stali inspirací pro miliony.

Tom Hanks

Tohoto oskarového herce s diabetem diagnostikovali v roce 2013. Neustále totiž nabíral a shazoval váhu kvůli různým rolím a to mohl být jeden z faktorů, který přispěl ke vzniku této nemoci.

Hanks se dokonce barvitě, ale výstižně vyjádřil o nezdravém životním stylu, který kdysi vedl: „Byl jsem totální idiot,“ řekl pro E! News.

Halle Berry

Halle Berry se s tímto onemocnění potýká už od svých 19 let. Od té doby drasticky změnila svůj životní styl a s ním i jídelníček a ze své stravy odstranila veškeré průmyslově zpracované sladkosti.

Nejdříve se s tím nemohla srovnat, ale nakonec je za tuto nemoc svým způsobem i vděčná. „Dodalo mi to neuvěřitelnou sílu,“ řekla deníku Daily Mail.

Salma Hayek

U Salmy Hayek vypukl gestační diabetes neboli těhotenská cukrovka v době, kdy byla v jiném stavu. Očekávala tehdy svou dceru Valentinu.

Toto onemocnění sice lze léčit, ale pacienti, kteří jím trpí, mají zvýšené riziko vzniku diabetu druhého typu.

Sharon Stone

Lidé se této krásné herečky, která trpí diabetem prvního typu, často ptají, jak to dělá, že má i s touto nemocí tak dokonalou postavu.

„Já prostě jen dělám všechny ty věci, které bychom dělat měli. Dobře jím, snažím se o kvalitní spánek, cvičím a jsem šťastná. Zkrátka se jen snažím dělat všechno správně,“ řekla pro E! News.

Nick Jonas

Nick Jonas s cukrovkou bojuje dokonce už od svých 13 let.

„Myslel jsem si, že mě to bude celý život držet zpátky, že mě to zpomalí, ještě než si dokážu nastartovat kariéru. To se ale naštěstí nestalo,“ svěřil se zpěvák na udílení hudebních cen Radio Disney Music Awards.

