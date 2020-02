Tragický osud krásné Sharon Tate: V osmém měsíci těhotenství jí zfanatizovaní stoupenci Mansona vyřízli chlapce z břicha

Stupenci Charlese Mansona půvabnou Sharon zavraždili obzvlášť rýznivým způsobem. Ještě nenarozeného chlapce Sharon vyřízli z břicha i přesto, že je v poslední chvíli prosila, ať nechají alespoň jejího chlapce naživu. "Vůbec mě to nezajímá," zněla syrová odpověď jednoho z vrahů, který ji nakonec ubodal. Podívejme se na tragický příběh okouzlující a inspirativní ženy, která mohla žít pohodový a dlouhý život kdyby...

Nádherná dívka s velkým talentem a vysokými ambicemi

Sharon Tate se narodila v Texasu v roce 1934. Byla nejstraší ze tří ze stří sester. Matka byla ženou v domácnosti a otec major americké armády. Kvůli zaměstnání otce se musela celá rodina často stěhovat a Sharon tak získala cenné rady do života.

Střední školu vystudovala ve Veroně a během puberty si všichni začali všímat její nesporné krásy a půvabu. Od malička se toužila stát herečkou a chtěla prorazit v Hollywoodu. První velká příležitost přišla v roce 1959, kdy nejdříve zvítězila v lokální Miss a následně se Sharon podařilo vyhrát Miss Washington.

V 50. a 60. letech žila v Itálii s hercem Richardem Beymerem. V roce 1962 se rozhodli, že se vrátí zpátky do USA. Zpočátku hrála Sharon pouze v reklamách a malých epizodních rolích. Její ambice byly ale mnohem vyšší.

Vzhůru do Hollywoodu

Během začínající kariéry Sharon Tate si nadaného děvčete všiml i agent Martin Ransohoff, který se rozhodl, že neznámou dívku dostane až do Hollywoodu.

Sharone Tate měla sice talent a byla nádherná, ale přípravy na její hvězdnou kariéru trvaly měsíce. V roce 1967 se Sharon objevila v prvním filmu Eye of the Devil a byla zasnoubená s hollywoodským kadeřníkem hvězd Jayem Sebringem. Všechno ale změnila jedna cesta do Anglie.

Nabídka, která změnila celý její život

Píše se rok 1967 a Sharon Tate odjíždí do Anglie, kde uchází o roli ve filmu Romana Polanského Ples upírů. Režisér ale nebyl se Sharon vůbec spokojený. Považoval ji za rychlokvašku, o kterou nebude zájem. Přesto ale roli dostala a během natáčení se oba do sebe zamilovali. Sahron odvolala své zasnoubení a plánovala se velkolepá svatba, která se uskutečnila 20. ledna 1968 v Londýně. Přátelé režiséra si do poslední chvíle mysleli, že kvůli jeho častým nevěrám k velkému dni ani nedojde.

V roce 1969 Sharon zjistila, že je těhotná. Na začátku roku 1969 se s manželem rozhodli, že si postaví uxusní hnízdečko lásky, kde budou společně vychovávat rodinu. Nakonec si pronajali honosný dům na 10050 Cielo Drive s výhledem na Los Angeles.

Zanedlouho však museli svůj dům opustit a odjet na nějakou dobu do Anglie, kde Roman natáčel další svůj film. Protože byla Sharon v pokročilé stádiu těhotenství, musela se vrátit domů. Její manžel ji měl následovat v polovině srpna 1969, což vycházelo právě na narození jejich syna.

Brutální vražda, která otřásla světem

Aniž by to Sharon Tate tušila, své poslední dny trávila s přáteli spisovatelem Wojciechem Frykowskim, jeho přítelkyní Abigail Folgerovou a bývalým snoubencem Jayem Sebringem, se kterým i po rozchodu udržovala přátelský vztah.

8. srpna 1969 přišel zlom. Byl to úplně obyčejný den jako každý jiný. Sharon trávila čas se svými přáteli a těšila na blížící se porod.

Téhož dne před půlnoci dorazili před dnům Sharon Tate a jejich přátel vůz, ve kterém seděli zfanatizovaní stoupenci Charlese Mansona a měli za cíl jediné. Povraždit všechny lidi v domě.

Jako první zemřel Wojciech Frykowski, který spal v obýváku na gauči. Watson, člen běsnící vražedné skupiny vzbudil spisovatele kopnutím do hlavy. Susan Atkins, která se také podílela na běsnících vraždách svázala Wojciechovi ruce a vydala se hledat další lidi v domě. Našla Sharon Tate a dovlekla ji za ostatními. Na to se nemohl dívat její bývalý snoubenec a Mansonův klan vrahů prosil, aby Sharon nezabíjeli, protože je těhotná. Na to reagoval Watson tím, že muže bezmilosti zastřelil. Wojciech Frykowski byl statný chlap a podařilo se mu dostat z pout. Snažil se ze všech sil, aby nad armádou zfanatizovaných šílenců zvítězil, ale byl příliš oslaben. Nakonec ho šílený Watson mlátil pistolí tak, že když skončil, neměl prakticky žádný obličej. Abigail Folgerové se podařilo dostat z domu, ale vrahové ji dostili a začali do ní zběsile bodat. Její poslední slova zněla "Přestaňte, už jsem stejně mrtvá. Vzdávám se. Vezměte si mě," a zemřela.

Na řadu nyní přišla těhotná Sharon Tate. V poslední chvíli svého života prosila vrahy, ať ji klidně zabijí, ale nechají žít jejího nenarozeného chlapečka. Prosila je do poslední chvíle, ale jako odpověď se jí dostalo, že je pouze obyčejná děvka a nikoho nezajímá, co vlastně chce. Následně byla Sharon Tate ubodána a dítě bylo jí bylo vyřiznuto z břicha.

Smutný konec nádherné a talentované ženy, která chtěla jen vychovávat svoji rodinu po boku milujícího manžela. Bohužel byla ve špatnou dobu na špatném místě.