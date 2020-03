Nouzový stav jako cesta k diktatuře. V Orbánově Maďarsku se schyluje k neomezené moci jedné vlády

Je to skoro pravidlo, že když se svět probudí do globální ekonomické či společenské krize, hrozí mu nástup totalitních režimů. Bylo to tak v případě nástupu Adolfa Hitlera po velké ekonomické krizi a po druhé světové válce se socialismem, kdy ekonomika rozhodně neoplývala bohatstvím. Současná pandemie se zdá jako ideální příležitost, jak utáhnout už tak přitažené šrouby svobody. Maďarský premiér Viktor Orbán si toho je moc dobře vědom.

V České republice sám Andrej Babiš opozici ujistil, že současný nouzový stav nehodlá využít k upevnění své ústavní moci. K tomu, aby mohl získat neúměrné kompetence, které by ohrožovaly demokratický systém republiky, je naštěstí v naší zemi postaráno.

Na to, aby kdokoli měnil ústavu, je snad ještě daleko, být na pozoru se však jistě vyplatí. Podezřívavost vůči předsedovi vlády je možná lichá, ale jen o několik kilometrů dál se jeho zahraničnímu partnerovi daří to, k čemu směřuje již delší dobu. Vítejte v Maďarsku Viktora Orbána.

Taky je Orbánovo

Demokracie v Maďarsku je pod vedením Viktora Orbána už několik let křehčí než v jiných státech Evropské unie. Současná pandemie se pro politiku autoritářského prezidenta a jeho stranu Fidesz stala vítanou příležitostí využít nouzový stav k tomu, aby se oficiální cestou začalo o Maďarsku hovořit jako o totalitním režimu.

Obava opozice rozhodně není nijak přehnaná. Orbán totiž parlament požádal o neomezenou vládu. Opoziční poslanci se pochopitelně postavili proti. Už vyhlášení nouzového stavu dává do ruky Orbánovi velkou moc. Může například navrhovat dekrety, které však v tuto chvíli musí schválit do 15 dní poslanci. Tomu by se chtěl Orbán vyhnout a strana Fidezs také hledá způsob, jak tento krok obejít.

V praxi záměr vlády znamená zcela odstavit parlament a vydávání vládních dekterů by bylo schváleno na neomezenou dobu. Pokud by něco podobného prošlo, což je velmi pravděpodobné, demokracie v Maďarsku dostane citelnou ránu, z které se bude dlouho vzpamatovávat.

Totalitní země

Neomezená vláda v neomezeném čase. Projekt Viktora Orbána v době, kdy ve světě řádí pandemie koronaviru, tedy potvrdí to, o co se už několik let úspěšně pokoušel. Pod jeho vedením se z Maďarska po současné krizi možná opravdu stane země, kde vládne diktátor.

Opozice se zcela logicky domnívá, že dekrety, které by vláda mohla prosazovat, budou útočit dokonce na kritická média. Souvisí to s plánovanými tresty za šíření dezinformací ohledně koronaviru. Opozice nahlas sděluje obavu, že pod rouškou pandemie může přijít zatýkání a rychlé soudy s nepohodlnými lidmi.

Naopak provládní média v Maďarsku odsuzují opoziční poslance, že celý proces brzdí a jsou posluhovači neziskových organizací a miliardáře George Sorose. Sám premiér Orbán zpochybnil, že by se mělo jednat o neomezenou moc jedné vlády. Krizi se prý daří řešit i bez opozice.

Problém však nastává také v oblasti podnikání. Netrvalo dlouho a 13. března na základě vládního dekretu převzala maďarská armáda kontrolu nad 140 strategickými firmami. Konkrétně jde o elektrárny, petrochemické společnosti, supermarkety, farmaceutické a plynárenské podniky.

V už tak pokřiveném politickém ovzduší se podobné zásahy do demokratického systému Maďarska zdají být děsivé a nebezpečné. Viktor Orbán je prvním politikem, který současnou celosvětovou krizi využívá k posílení totalitní moci. Zda tomu bude Evropská unie jen přihlížet či kdo další se k podobné strategii uchýlí, jsou otázky, které bychom neměli přejít bez zamyšlení.

