Starosta Novotný se pustil do bývalé ministryně: Dvě buzny se vezmou, no a co? Koho to jako má ohrozit?

Poslanecká sněmovna dnes na své mimořádné schůzi projednává návrh na zavedení rovného manželství. Návrh podepsaný poslaneckými kluby Pirátů a Starostů a zástupci klubů ANO, TOP 09, ČSSD i KSČM leží ve Sněmovně již od června 2018. Za návrh i jeho projednání se opakovaně postavili Piráti, kteří téma dlouhodobě diskutují s řadou iniciativ a spolků.

Manželství = svazek

Ovšem zákon má i své odpůrce. Jedním z nich je někdejší ministryně spravedlnosti ve Fischerově úřednícké vládě Daniela Kovářová. „Myslíte jen na Vrbětice, maturity či testování? Tak pozor: Sněmovna potichoučku projedná návrh pirátů na "manželství pro všechny". Chci, aby nadále platilo: Manželství = svazek muže a ženy,“ napsala si na Twitter.

Vážená páterko Koniášová, pardon, paní @DanielaKovarova, můžete uvést jedinou civilizovanou zemi, kde zavedení oného ohrozilo tradiční rodinu? 2 buzny uzavřou manželský svazek, koho to ohrozí tradiční rodinu? Vaší? HOVNO se stane! Mám bratra z děcáku. Byl tam do devíti let. https://t.co/DzdTlOGQOb — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) April 28, 2021

Tím ovšem odpálila rozbušku, spousta reakcí na sebe nenechala dlouho čekat. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný má na věc jasný názor: „Dvě buzny uzavřou manželský svazek, koho to ohrozí tradiční rodinu? Vaší? H***O se stane. Mám bratra z děcáku. Byl tam do devíti let.“

Tomio Okamura (SPD):

„Kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit a nikdo neposlouchá jeho názor, adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna, protože jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka.“

Bezpečí a zázemí pro děti

Z politické scény samozřejmě není zdaleka jediný, kdo se za "sňatky pro všechny" veřejně postavil. „Často zaznívá argument, že manželství pro všechny ohrožuje tradiční rodinu. Přiznám se, že v dnešní době vnímám mnohem závažnější ohrožení rodin. Neměli bychom zapomínat na to, co by měla rodina poskytovat - a to je bezpečí a zázemí pro děti,“ má jasno například předseda STAN Vít Rakušan.

Podle něj přesně to splňuje i rodina, která je složena ze dvou tatínků nebo dvou maminek. „Věřím, že se na stejnopohlavní páry dnes již naše společnost dívá bez předsudků, a proto jsem pro, aby měly stejná práva, jako páry opačných pohlaví.“

