Izrael nemá na to, aby Hamás zlikvidoval, říká generál Šedivý. Gaza se musí starat sama o sebe

Izraelská armáda podnikla pozemní útok na severu Pásma Gazy – včetně nasazení tanků. Pak se vojáci zase stáhli zpět na izraelské území. Armáda akci označila za cílenou razii a šlo o přípravu na „další fáze války“ s Hamásem. Dosud byla pozemní operace spíš výjimkou, Izrael na pozice teroristů útočil převážně ze vzduchu.

Biden: K číslům uváděným Palestinci nemám důvěru

Útok Hamásu si v Izraeli podle BBC vyžádal na 1 400 obětí, hlavně civilistů. Odvetné údery na Gazu pak znamenaly smrt více než 6 500 lidí. Číslo však není možné nezávisle ověřit a americký prezident Joe Biden před pár dny uvedl, že „k počtu obětí uváděnému Palestinci nemá žádnou důvěru.“ Citovala ho agentura Reuters.

Vojenští analytici v nedávné minulosti přišli s celou řadou řešení, jak by mohl konflikt pokračovat. Jedním z diskutovaných návrhů bylo i totální odříznutí Pásma Gazy. Podle mnoha odborníků by to ale nebylo rozumné. S tím souhlasí i bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky, generál Jiří Šedivý.

Generál Jiří Šedivý

- Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR.

- Hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO.

Jde o to, že by proti sobě Izrael najednou neměl „jen“ Hamás, ale i dva miliony zoufalých civilistů?

Je to jeden z důvodů. Odříznutí Gazy vidím opravdu jen jako krajní řešení a myslím si, že tento návrh padl krátce po teroristickém útoku v emocích. Humanitární pomoc civilním obyvatelům je nutná. Není možné, aby obyčejní lidé trpěli činy teroristů. Je třeba mít otevřený přechod v Rafáhu, aby bylo možné do Gazy vozit pomoc. Musí být ovšem zajištěno, že nebude zneužíván Hamásem. Také je nutné, aby se začala Gaza starat sama o sebe. Ostatně to už uvedl i premiér Izraele Netanjahu. Bude to dlouhá a složitá cesta, ale jediná možná. Spoléhat se jen na pomoc zvenčí nikam nevede.

Je vůbec ještě nějaká šance, jak „donutit“ Izrael, aby nepodnikl avizovanou pozemní operaci?

To si, myslím, není možné. Už bylo prolito moc krve nevinných lidí a Izraelci dospěli k názoru, že musí tento problém jednou provždy vyřešit. Prvním krokem je eliminace Hamásu. Tvrdím, že není možné členy Hamásu zcela zlikvidovat. Ale výrazně omezit jejich aktivity, vyhledat viníky masakru a potrestat je, to – myslím – možné je. A rád bych uvedl na pravou míru, že termín „pozemní operace“ asi ani není úplně přesný výraz. Bude to kombinovaná operace pozemních sil, námořnictva a letectva Izraelských obranných sil. Jak bude operace vypadat a jaký bude konečný stav, již Izraelci naznačili. Cílový stav by měla být změna správy Pásma Gazy, která zajistí jeho rozvoj. A zároveň to, že z Pásma Gazy nebudou organizovány útoky na izraelské území.

Předpokládáte dlouhou a krvavou operaci?

Ano. Nelze si myslet, že i když je izraelská armáda dobře vycvičená a vyzbrojená, boj s připraveným nepřítelem bude snadný. Ostatně, Hamás oznámil, že je na útok izraelských vojsk připraven. Izraelská armáda nebude mít možnost využít všechny zbraně, například těžkou techniku. Její efekt je v hustě zastavěném území a městském prostředí výrazně omezen. Na druhou stranu, obránci mohou využívat složitost městské zástavby, připravené skryté průchody v komplexech staveb a dobře vybudovaný systém podzemních chodeb, nástražných výbušných zařízení, léček apod. To útočící izraelská armáda musí překonat.

A pak jsou tu rukojmí, které teroristé odvlekli z Izraele...

Přesně tak. To je pro útočící armádu velmi omezující faktor. Rukojmí mohou být v jistém okamžiku použiti jako živé štíty, nebo dokonce v aktu pomsty povražděni. Pozemní operace tak bude výrazně omezena – a je to zřejmé již dnes – požadavkem na omezení ničivosti bojových operací. Budou se tedy více používat úkolová uskupení a úderné skupiny, kde bude mix potřebných zbraní a druhů vojsk. Takovéto prvky bojové sestavy budou dostávat konkrétní specifické cíle.

